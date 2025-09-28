Pronti all’emergenza | simulazioni alla Fratta
CORTONA È stato l’ ospedale Santa Margherita di Fratta ad ospitare nei giorni scorsi una nuova tappa del percorso di formazione avanzata dedicato al personale dei Pronto Soccorso della provincia di Arezzo. Medici, infermiere, infermieri e operatori socio-sanitari hanno preso parte a un’esercitazione in situ, una modalità che consente agli operatori di affrontare scenari clinici realistici direttamente all’interno del proprio contesto lavorativo. L’iniziativa è stata guidata dall’équipe di istruttori del Dipartimento di Emergenza-Urgenza della Asl Toscana sud est, diretto dal dottor Mauro Breggia, e rientra nella programmazione annuale dei corsi rivolti ai dipendenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: pronti - emergenza
L’Inter perde un altro pilastro: emergenza piena, pronti 40 mln per il sostituto
Pronti a ogni emergenza per la Supercoppa: ecco dove saranno gli operatori sanitari
Emergenza corilicoltura in Irpinia: agricoltori pronti al tavolo di confronto con la Regione
EMERGENZA GRANCHIO BLU: RISTORI CONFERMATI ANCHE PER IL 2026 Dal 2023 al 2025 abbiamo erogato 3 milioni di euro di sostegni alle imprese colpite dall’emergenza granchio blu. Siamo pronti a garantire aiuti anche nel 2026, con nuove riso - facebook.com Vai su Facebook