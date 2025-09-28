Pronti all’emergenza | simulazioni alla Fratta

CORTONA È stato l’ ospedale Santa Margherita di Fratta ad ospitare nei giorni scorsi una nuova tappa del percorso di formazione avanzata dedicato al personale dei Pronto Soccorso della provincia di Arezzo. Medici, infermiere, infermieri e operatori socio-sanitari hanno preso parte a un’esercitazione in situ, una modalità che consente agli operatori di affrontare scenari clinici realistici direttamente all’interno del proprio contesto lavorativo. L’iniziativa è stata guidata dall’équipe di istruttori del Dipartimento di Emergenza-Urgenza della Asl Toscana sud est, diretto dal dottor Mauro Breggia, e rientra nella programmazione annuale dei corsi rivolti ai dipendenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

