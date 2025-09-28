Union Berlino-Amburgo è una partita della quinta giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 19:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Con sei punti nelle prime quattro gare – e con solo il Bayern Monaco che fa un campionato diverso da tutte le altre squadre – l’Union Berlino ha buone possibilità, vincendo domenica contro l’Amburgo, di sognare un posto in Europa. (Lapresse) – Ilveggente.it Sì, è tutto ancora all’inizio, ma già le prime situazioni in Bundesliga si sono delineate con una classifica che mostra una cosa: tutte possono sognare qualcosa, non c’è nessuna squadra più forte delle altre. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Union Berlino-Amburgo: allungo e sogno Europa