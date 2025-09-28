Pronostico Pisa-Fiorentina | derby toscano ad alta tensione

Pisa-Fiorentina è una partita della quinta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. A distanza di 34 anni torna in Serie A il derby toscano per antonomasia tra Pisa e Fiorentina, due città – prima ancora che due squadre – caratterizzate da un’antichissima rivalità, che affonda le radici nel Medioevo. Una partita molto attesa in particolar modo dai tifosi nerazzurri: tra i primi pensieri, durante i festeggiamenti per la promozione, c’era la sfida con i viola, che in massima serie manca dal lontano 1991. (Lapresse) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Pisa-Fiorentina: derby toscano ad alta tensione

