Pronostico Lille-Lione | per la quinta volta di fila si chiude così

Ilveggente.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lille-Lione è una partita della settima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 17:15: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Stanno bene Lille e Lione. Due squadre che si presentano a questo match dopo aver anche vinto in Europa nel corso della settimana. Due squadre che quindi sognano di rimanere nelle posizioni di classifica che contano. Il sogno dei padroni di casa, a dire il vero, sarebbe quello del sorpasso. (Lapresse) – Ilveggente.it Sì, perché la classifica recita Lione 12 e Lille 10. Ma non ci sarà nessun sorpasso, almeno per questa volta. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostico lille lione per la quinta volta di fila si chiude cos236

© Ilveggente.it - Pronostico Lille-Lione: per la quinta volta di fila si chiude così

In questa notizia si parla di: pronostico - lille

Brest-Lille: probabili formazioni, news e pronostico per la Ligue 1 2025-26

pronostico lille lione quintaPronostico Lille-Lione: per la quinta volta di fila si chiude così - Lione è una partita della settima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 17:15: tv, notizie, probabili formazioni, pronostico. Si legge su ilveggente.it

Pronostico Lille-Lione 28 Settembre 2025: 6ª Giornata di Ligue 1 - Mauroy, domenica 28 settembre alle 17:15: dettagli chiave e opzioni di scommesse dispo ... Si legge su bottadiculo.it

Cerca Video su questo argomento: Pronostico Lille Lione Quinta