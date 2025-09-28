Lecce-Bologna è una partita della quinta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Insieme al neopromosso Pisa, il Lecce è la squadra che ha collezionato meno punti di tutti nelle prime quattro giornate. L’unico risultato positivo fatto registrare dai salentini è il pareggio a reti bianche all’esordio con il Genoa a Marassi. Poi solo ed esclusivamente amarezze per la squadra di Eusebio Di Francesco, compreso il 3-0 rimediato martedì scorso a San Siro contro il Milan nei sedicesimi di Coppa Italia. (Lapresse) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Lecce-Bologna: colpaccio possibile nonostante le fatiche di coppa