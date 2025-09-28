Betis-Osasuna è una gara della settima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Forse, il Betis, pagherà qualcosa sotto l’aspetto fisico nella partita di domenica sera dopo la gara di Europa League contro il Nottingham. Ma senza dubbio, la squadra di Pellegrini, alla fine dovrebbe riuscire a portare a casa il risultato pieno. (Lapresse) – Ilveggente.it Anche perché c’è una striscia aperta contro l’Osasuna: negli ultimi cinque incroci infatti gli andalusi non hanno mai perso. Anzi: hanno vinto tre volte e pareggiato una, quindi pure i numeri ci dicono che, nelle stagioni precedenti, non c’è stata quasi mai partita. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Betis-Osasuna: sarà la quinta volta in due anni