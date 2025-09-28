Pronostico Barcellona-Real Sociedad | in ogni caso weekend positivo
Barcellona-Real Sociedad è una gara della settima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Contro il Maiorca la Real Sociedad è riuscita a sbloccarsi, come vi avevamo anticipato, conquistando la prima vittoria del proprio campionato. Che almeno per questa settimana rimarrà tale: altra sconfitta in casa del Barcellona. (Lapresse) – Ilveggente.it Sì, poco spazio alle interpretazioni in questo match e poco spazio per pensare ad un risultato diverso da un’affermazione catalana. Anche nei momenti un poco così – quando c’è da rimontare come successo contro l’Oviedo – la truppa di Flick riesce a tirare dal cilindro la giocata giusta. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Pronostico Newcastle-Barcellona: vittoria alla portata anche senza la stella
Pronostico Barcellona-Como: emozioni a non finire e valanga di gol
Pronostico Maiorca-Barcellona: un digiuno lungo 16 anni
Pronostici Barcellona - Real Sociedad: gol di Lewandowski nella vittoria casalinga - Real Sociedad, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match
Pronostico Barcellona-Real Sociedad 28 Settembre 2025: 7ª Giornata di Liga Spagnola - Analisi, quote e pronostico del match tra Barcellona e Real Sociedad, in programma domenica 28 settembre alle 18:30 all'Estadi Olímpic Lluís Companys: i blaugrana puntano a difendere la seconda posizi