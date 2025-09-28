Pronostico Barcellona-Real Sociedad | in ogni caso weekend positivo

Barcellona-Real Sociedad è una gara della settima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Contro il Maiorca la Real Sociedad è riuscita a sbloccarsi, come vi avevamo anticipato, conquistando la prima vittoria del proprio campionato. Che almeno per questa settimana rimarrà tale: altra sconfitta in casa del Barcellona. (Lapresse) – Ilveggente.it Sì, poco spazio alle interpretazioni in questo match e poco spazio per pensare ad un risultato diverso da un’affermazione catalana. Anche nei momenti un poco così – quando c’è da rimontare come successo contro l’Oviedo – la truppa di Flick riesce a tirare dal cilindro la giocata giusta. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

