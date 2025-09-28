Aston Villa-Fulham è una partita della sesta giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. La vittoria contro il Bologna in Europa League ha permesso all’Aston Villa di respirare un poco: il momento negativo, quello tutto nero, dopo l’affermazione europea sembra essere alle spalle. E la gara contro il Fulham, che quando gioca contro i Villans ha quasi paura, arriva giusto a pennello per chiudere del tutto le porte dell’inferno. (Lapresse) – Ilveggente.it Sì, perché questi giorni per la squadra di Emery, o se vogliamo dirla tutta queste settimane, sono state tutt’altro che serene e tranquille. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Aston Villa-Fulham: finisce come le ultime sei volte