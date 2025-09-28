Promozione | l’anticipo della 3ª giornata del girone A Il Casalguidi proprio non ingrana | un altro ko Il Montelupo si prende i tre punti con Bartolozzi
CASALGUIDI 0 MONTELUPO 1: Baldi, Bonaiuti, Rossi, Torracchi, Puccianti (10' st Puccianti) Robusto, Bonfanti Al., Zoppi, Bonfanti An., Ceccarelli, Paccagnini (25' st Luccioletti). A disp. Merci, Filoni, Diddi, Cossari, Bocini, Capecchi, Borselli. All. Paolacci. MONTELUPO: Lensi, Pucci, Cupo, Tremolanti, Fermaca, Alicontri, Ulivieri, Bartolozzi, Masoni, Ndaw (40' st Tersigni) Cintelli. A disp. Boretti, Corsinovi, Marrazzo, Chelini, Frilli, Lelli, Cerrini, Tersigni, Aprea. All. Lucchesi. Arbitro: Varnagallo di Pontedera. Rete: 25' Bartolozzi. Una rete di Bartolozzi, arrivata sugli sviluppi di un calcio di punizione laterale al 25'.
