Proiettile consegnato durante la Messa paura per don Maurizio Patriciello a Caivano | poche ore prima una stesa davanti al parco giochi

“I ‘terroristi’ che ieri sera hanno seminato il panico a Caivano erano tutti giovanissimi. Ragazzi, nel nome di Dio, fermatevi. Benedico tutti. Tutti. Anche chi si illude di vivere a sbafo sulla pelle della povera gente. Anche chi, ieri sera, ha spento il sorriso e riacceso la paura sul volto dei nostri bambini”. Scriveva così, poche ore prima di celebrare la Santa Messa nella parrocchia di San Paolo Apostolo a Caivano, non lontano da Napoli, don Maurizio Patriciello. 🔗 Leggi su Notizie.com
