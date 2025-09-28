“I ‘terroristi’ che ieri sera hanno seminato il panico a Caivano erano tutti giovanissimi. Ragazzi, nel nome di Dio, fermatevi. Benedico tutti. Tutti. Anche chi si illude di vivere a sbafo sulla pelle della povera gente. Anche chi, ieri sera, ha spento il sorriso e riacceso la paura sul volto dei nostri bambini”. Scriveva così, poche ore prima di celebrare la Santa Messa nella parrocchia di San Paolo Apostolo a Caivano, non lontano da Napoli, don Maurizio Patriciello. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Proiettile “consegnato” durante la Messa, paura per don Maurizio Patriciello a Caivano: poche ore prima una stesa davanti al parco giochi