Proiettile consegnato durante la Messa paura per don Maurizio Patriciello a Caivano | poche ore prima una stesa davanti al parco giochi

Notizie.com | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“I ‘terroristi’ che ieri sera hanno seminato il panico a Caivano erano tutti giovanissimi. Ragazzi, nel nome di Dio, fermatevi. Benedico tutti. Tutti. Anche chi si illude di vivere a sbafo sulla pelle della povera gente. Anche chi, ieri sera, ha spento il sorriso e riacceso la paura sul volto dei nostri bambini”. Scriveva così, poche ore prima di celebrare la Santa Messa nella parrocchia di San Paolo Apostolo a Caivano, non lontano da Napoli, don Maurizio Patriciello. 🔗 Leggi su Notizie.com

proiettile consegnato durante la messa paura per don maurizio patriciello a caivano poche ore prima una stesa davanti al parco giochi

© Notizie.com - Proiettile “consegnato” durante la Messa, paura per don Maurizio Patriciello a Caivano: poche ore prima una stesa davanti al parco giochi

In questa notizia si parla di: proiettile - consegnato

Consegnato un proiettile a padre Maurizio Patriciello durante la messa

Proiettile consegnato a Don Patriciello durante la messa a Caivano: fermato un uomo

Caivano, proiettile consegnato in chiesa a don Patriciello davanti alla sottosegretaria Castiello: fermato un uomo

proiettile consegnato durante messaProiettile “consegnato” durante la Messa, paura per don Maurizio Patriciello a Caivano: poche ore prima una stesa davanti al parco giochi - “I ‘terroristi’ che ieri sera hanno seminato il panico a Caivano erano tutti giovanissimi. Secondo notizie.com

proiettile consegnato durante messaProiettile consegnato a Don Patriciello durante la messa a Caivano: fermato un uomo - Un uomo ha consegnato un proiettile a Don Patriciello durante la comunione nella chiesa di Caivano, dopo una sparatoria nel quartiere ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Proiettile Consegnato Durante Messa