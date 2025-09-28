Proiettile consegnato a don Patriciello
13.52 Un fazzoletto con un proiettile è stato consegnato durante la Messa a don Maurizio Patriciello, il prete anticamorra del Parco Verde di Caivano (Napoli). Una chiara minaccia, dopo che ieri sera al centro del rione si era verificata una sfilata di scooter e una "stesa" con una decina di colpi di pistola. A consegnare il bossolo è stato un uomo in fila per il rito della Comunione. E poi si è dileguato. Ma gli uomini della scorta del prete lo hanno bloccato. Si tratterrebbe di un soggetto con problemi psichiatrici in passato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Un proiettile calibro 9x21 consegnato in un fazzoletto mentre celebrava messa. Un gesto gravissimo, una minaccia inaccettabile. Solidarietà e vicinanza a don Patriciello. La malavita non riuscirà a far tacere chi difende legalità e giustizia. Paura? Mai. Vai su X
