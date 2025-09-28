Proiettile consegnato a don Patriciello

13.52 Un fazzoletto con un proiettile è stato consegnato durante la Messa a don Maurizio Patriciello, il prete anticamorra del Parco Verde di Caivano (Napoli). Una chiara minaccia, dopo che ieri sera al centro del rione si era verificata una sfilata di scooter e una "stesa" con una decina di colpi di pistola. A consegnare il bossolo è stato un uomo in fila per il rito della Comunione. E poi si è dileguato. Ma gli uomini della scorta del prete lo hanno bloccato. Si tratterrebbe di un soggetto con problemi psichiatrici in passato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it