Proiettile consegnato a Don Patriciello durante la messa a Caivano | fermato un uomo
Si è messo in fila per ricevere la Comunione, nella chiesa del Parco Verde di Caivano, Napoli. Una volta arrivato davanti a don Maurizio Patriciello, gli ha consegnato una busta con dentro un bossolo, un proiettile calibro 9×21. È la ricostruzione dei carabinieri di quanto avvenuto nella mattinata di domenica, nella parrocchia di San Paolo Apostolo. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e che in passato ha manifestato problemi psichiatrici, è stato fermato dalla scorta del sacerdote e da una pattuglia di militari presenti all’esterno della chiesa. È stato condotto al comando della Compagnia di Caivano, dove si trova in attesa di accertamenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: proiettile - consegnato
Consegnato un proiettile a padre Maurizio Patriciello durante la messa
L’uomo, Iona Florean, sembra sia stato colpito da un proiettile esploso da un’arma da fuoco - facebook.com Vai su Facebook
Trump annuncia l’arresto del killer di Kirk e spera “nella pena di morte”: il 22enne Tyler Robinson si consegna grazie al papà, sul proiettile "Bella ciao" - X Vai su X
Un proiettile consegnato in chiesa a don Patriciello - Un uomo, in fila per ricevere la Comunione nella chiesa del Parco Verde di Caivano, quando si è presentato davanti a don Maurizio Patriciello, gli ha consegnato - Lo riporta ansa.it
Proiettile consegnato a Don Patriciello durante la messa a Caivano: fermato un uomo - Un uomo ha consegnato un proiettile a Don Patriciello durante la comunione nella chiesa di Caivano, dopo una sparatoria nel quartiere ... ilfattoquotidiano.it scrive