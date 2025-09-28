Si è messo in fila per ricevere la Comunione, nella chiesa del Parco Verde di Caivano, Napoli. Una volta arrivato davanti a don Maurizio Patriciello, gli ha consegnato una busta con dentro un bossolo, un proiettile calibro 9×21. È la ricostruzione dei carabinieri di quanto avvenuto nella mattinata di domenica, nella parrocchia di San Paolo Apostolo. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e che in passato ha manifestato problemi psichiatrici, è stato fermato dalla scorta del sacerdote e da una pattuglia di militari presenti all’esterno della chiesa. È stato condotto al comando della Compagnia di Caivano, dove si trova in attesa di accertamenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Proiettile consegnato a Don Patriciello durante la messa a Caivano: fermato un uomo