proiettile a don patriciello le reazioni della politica

Tempo di lettura: 20 minuti “Voglio inviare un messaggio di solidarietà a don   don  Maurizio  Patriciello, che oggi a Caivano durante la messa, da un signore che faceva finta di fare la comunione, ha ricevuto dentro un kleenex un proiettile. Profanare un sacramento è malavita”. Lo ha detto il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani nell’intervento conclusivo della festa del partito a Telese Terme.    “Inaccettabile quanto accaduto oggi a Caivano, nella parrocchia di San Paolo Apostolo, dove durante la messa un uomo, confondendosi tra i fedeli, ha consegnato a  don  Maurizio  Patriciello  un fazzoletto con dentro un proiettile, per poi dileguarsi velocemente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

