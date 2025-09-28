Proiettile a don Patriciello durante la messa la condanna della Provincia di Caserta
Il presidente della Provincia di Caserta, Anacleto Colombiano, esprime solidarietà al parroco di Caivano don Maurizio Patriciello, destinatario di nuove minacce. Nel corso della messa, infatti, un uomo avrebbe avvicinato il sacerdote consegnandogli un fazzoletto con all'interno un proiettile. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Un proiettile calibro 9x21 consegnato in un fazzoletto mentre celebrava messa. Un gesto gravissimo, una minaccia inaccettabile. Solidarietà e vicinanza a don Patriciello. La malavita non riuscirà a far tacere chi difende legalità e giustizia. Paura? Mai. Vai su X
