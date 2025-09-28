Proiettile a don Patriciello durante la messa la condanna della Provincia di Caserta

Il presidente della Provincia di Caserta, Anacleto Colombiano, esprime solidarietà al parroco di Caivano don Maurizio Patriciello, destinatario di nuove minacce. Nel corso della messa, infatti, un uomo avrebbe avvicinato il sacerdote consegnandogli un fazzoletto con all'interno un proiettile. 🔗 Leggi su Casertanews.it

