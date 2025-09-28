Proiettile a don Patriciello Ciciliano a Caivano | Lo Stato esiste ed è presente

Ilmattino.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prefetto Fabio Ciciliano si è recato a Caivano dopo la notizia della consegna di un proiettile a don Maurizio Patriciello durante la messa della domenica. Solo ieri due stese nella. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

proiettile a don patriciello ciciliano a caivano lo stato esiste ed 232 presente

© Ilmattino.it - Proiettile a don Patriciello, Ciciliano a Caivano: «Lo Stato esiste ed è presente»

In questa notizia si parla di: proiettile - patriciello

Caivano, minaccia a don Patriciello durante la messa: fedele gli consegna fazzoletto con un proiettile

Caivano, minaccia shock a Don Patriciello durante la messa: un uomo gli consegna un proiettile

Consegnato un proiettile a padre Maurizio Patriciello durante la messa

proiettile don patriciello cicilianoDon Patriciello minacciato a Caivano, proiettile in chiesa. Mattarella: «Grave intimidazione» - Un proiettile è statp consegnato stamattina a don Maurizio Patriciello, il prete anticamorra del Parco Verde di Caivano (Napoli). Da ilmessaggero.it

proiettile don patriciello cicilianoCaivano, proiettile consegnato a Don Patriciello da uomo in fila per la comunione. In chiesa la sottosegretaria Castiello - Un proiettile è statp consegnato stamattina a don Maurizio Patriciello, il prete anticamorra del Parco Verde di Caivano (Napoli). Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Proiettile Don Patriciello Ciciliano