Proiettile a Don Patriciello | arrestato 75enne
Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Compagnia di Caivano e del Nucleo Investigativo di Castello Di Cisterna hanno arrestato Vittorio De Luca, 75 anni, coadiuvati nella fase esecutiva da agenti della polizia di Stato. Dovrà rispondere di atti persecutori aggravati dal metodo mafioso ai danni di Don Maurizio Patriciello. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: proiettile - patriciello
Caivano, minaccia a don Patriciello durante la messa: fedele gli consegna fazzoletto con un proiettile
Caivano, minaccia shock a Don Patriciello durante la messa: un uomo gli consegna un proiettile
Consegnato un proiettile a padre Maurizio Patriciello durante la messa
Proiettile consegnato in chiesa a #donpatriciello : rafforzata la scorta. Mattarella e Meloni esprimono solidarietà https://calabriadirettanews.com/2025/09/28/proiettile-consegnato-in-chiesa-a-don-patriciello-rafforzata-la-scorta-mattarella-e-meloni-esprimono-sol - X Vai su X
Un proiettile è stato consegnato stamattina a don Maurizio Patriciello, il prete anticamorra del Parco Verde di Caivano (Napoli). Una chiara minaccia, dopo che ieri sera al centro del rione si era verificata una sfilata di scooter e una «stesa» con una decina di c - facebook.com Vai su Facebook
Don Patriciello minacciato a Caivano, proiettile in chiesa. Mattarella: «Grave intimidazione» - Un proiettile è statp consegnato stamattina a don Maurizio Patriciello, il prete anticamorra del Parco Verde di Caivano (Napoli). Scrive ilgazzettino.it
Caivano, proiettile consegnato a don Patriciello durante la messa: fermato un uomo | Le reazioni - Don Maurizio Patriciello si è visto scivolare tra le mani un fazzoletto contenente un proiettile calibro 9×21. Secondo giustizianews24.it