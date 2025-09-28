Proiettile a Don Patriciello | arrestato 75enne

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Compagnia di Caivano e del Nucleo Investigativo di Castello Di Cisterna hanno arrestato Vittorio De Luca, 75 anni, coadiuvati nella fase esecutiva da agenti della polizia di Stato. Dovrà rispondere di atti persecutori aggravati dal metodo mafioso ai danni di Don Maurizio Patriciello. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

