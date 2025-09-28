Programmi TV domenica 28 settembre 2025 | film attualità e spettacolo in prima serata
Guida TV di stasera 28 settembre: film, fiction, approfondimenti e intrattenimento. I titoli in prima serata su Rai, Mediaset, La7, Sky. La serata televisiva di domenica 28 settembre offre un ricco palinsesto: su Rai 1 torna la fiction “Balene – Amiche per sempre”, mentre Canale 5 propone la telenovela “La notte nel cuore”. Italia 1 punta su “Le Iene” e Rai 3 su “PresaDiretta”. Tra i film, spiccano “L’amore infedele” su La7, “Piedone d’Egitto” su Rai Movie e “The Fabelmans” su Sky Cinema. Non mancano varietà, docureality e thriller nordici. Film e Cinema. La7 propone alle 21:15 L’amore infedele – Unfaithful (2002), un dramma passionale con Richard Gere e Diane Lane: la storia di una donna che, travolta da una relazione extraconiugale, mette a rischio la sua famiglia e scatena conseguenze drammatiche. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: programmi - domenica
Programmi tv domenica 20 luglio 2025: film, attualità e spettacolo in prima serata
Programmi TV del pomeriggio di oggi | domenica 27 luglio 2025
Programmi TV del pomeriggio di oggi | domenica 3 agosto 2025
Avete programmi per questo weekend? Sabato 27 e domenica 28 settembre tornano le Giornate Europee del Patrimonio, la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea e coor - facebook.com Vai su Facebook
Programmi TV domenica 28 settembre 2025: film, attualità e spettacolo in prima serata - Guida TV di stasera 28 settembre: film, fiction, approfondimenti e intrattenimento. lopinionista.it scrive
Calcio in tv oggi, 28 settembre 2025: Milan-Napoli e le altre sfide del giorno - Nella guida TV di domenica 28 settembre 2025 le gare di Serie A saranno trasmesse da DAZN, Sassuolo- calciomagazine.net scrive