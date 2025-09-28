Guida TV di stasera 28 settembre: film, fiction, approfondimenti e intrattenimento. I titoli in prima serata su Rai, Mediaset, La7, Sky. La serata televisiva di domenica 28 settembre offre un ricco palinsesto: su Rai 1 torna la fiction “Balene – Amiche per sempre”, mentre Canale 5 propone la telenovela “La notte nel cuore”. Italia 1 punta su “Le Iene” e Rai 3 su “PresaDiretta”. Tra i film, spiccano “L’amore infedele” su La7, “Piedone d’Egitto” su Rai Movie e “The Fabelmans” su Sky Cinema. Non mancano varietà, docureality e thriller nordici. Film e Cinema. La7 propone alle 21:15 L’amore infedele – Unfaithful (2002), un dramma passionale con Richard Gere e Diane Lane: la storia di una donna che, travolta da una relazione extraconiugale, mette a rischio la sua famiglia e scatena conseguenze drammatiche. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Programmi TV domenica 28 settembre 2025: film, attualità e spettacolo in prima serata