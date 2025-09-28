Programmazione Canale 5, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Stai cercando la programmazione di Canale 5 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Canale 5 per l’intera giornata di oggi. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia in diretta che in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest’ultima inoltre potrete vedere le repliche dei programmi di Canale cinque. In questo approfondimento invece potete trovare la programmazione tv di stasera di tutti i canali. Programmi Canale 5 di oggi, 28 Settembre 2021. Mattina. 07:59 - TG5 Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di Canale 5 08:49 - Tg5 Speciale 09:50 - Luoghi di Magnifica Italia Alla scoperta delle meraviglie del nostro Paese 09:58 - Santa Messa Celebrazione della Santa Messa 10:55 - Melaverde - Le storie Approfondimenti e curiosita' su luoghi, ricette, antichi e nuovi mestieri di ogni regione italiana in compagnia di Ellen Hidding 11:25 - Melaverde - Le storie Approfondimenti e curiosita' su luoghi, ricette, antichi e nuovi mestieri di ogni regione italiana in compagnia di Ellen Hidding 11:48 - Melaverde I conduttori ci mostrano il meglio dei servizi della nostra penisola con curiosita' su tradizione e ingegno 12:55 - TG5 Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di Canale 5 13:38 - L'Arca di Noe' Servizi, notizie curiose, consigli degli esperti e testimonianze sul mondo dei nostri amici a quattro zampe 13:57 - Amici di Maria Nuovi talenti si esibiscono per conquistare un banco nella nuova classe di Amici Conduce Maria De Filippi Tra gli ospiti Simona Ventura e Irama Pomeriggio. 🔗 Leggi su Tutto.tv

