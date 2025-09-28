Processo per diffamazione Brozovic Wanda e Icardi fanno condannare Fabrizio Corona | i dettagli

Golssip.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale di Milano si è espresso in merito alla causa per diffamazione intentata da Brozovic e Wanda Nara nei confronti di Corona. 🔗 Leggi su Golssip.it

processo diffamazione brozovic wandaFabrizio Corona diffamò Wanda Nara, Icardi e Brozovic: condanna confermata in appello - Al centro del contendere l’articolo pubblicato nel 2019 sul sito “King Corona Magazine” in cui si parlava di una relazione tra la showgirl e il ... Come scrive milano.repubblica.it

processo diffamazione brozovic wandaFabrizio Corona, confermata condanna: diffamò Icardi, Wanda Nara e Brozovic/ Colpevole anche in appello - Fabrizio Corona, confermata la condanna per diffamazione ai danni di Mauro Icardi, Wanda Nara e Marcelo Brozovic in appello a Milano ... Segnala ilsussidiario.net

