Pro Pal l' attivista Dawoud | Il 7 ottobre i palestinesi hanno detto al mondo ci siamo

Dopo gli scontri alla Stazione Centrale di lunedì scorso, centinaia di manifestanti sono tornati in piazza oggi pomeriggio a Milano per chiedere la fine della guerra a Gaza: il corteo, partito da Piazzale Loreto, ha percorso viale Monza fino a Turro. "Finalmente dopo due anni le piazze si ricominciano a riempire, perché non è più possibile sopportare il genocidio in corso. Da questa piazza abbiamo chiamato una manifestazione per il 4 ottobre. Il 7 ottobre la resistenza palestinese ha cercato di richiamare l'attenzione del mondo per dire noi siamo sotto assedio. Il 7 ottobre è stato un tentativo per dire al mondo, 'i palestinesi ci sono', perché fino al 2023 nessuno considerava i palestinesi". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Pro Pal, l'attivista Dawoud: "Il 7 ottobre i palestinesi hanno detto al mondo ci siamo"

In questa notizia si parla di: attivista - dawoud

Pro Pal, l'attivista Dawoud: "Il 7 ottobre i palestinesi hanno detto al mondo ci siamo" - Dopo gli scontri alla Stazione Centrale di lunedì scorso, centinaia di manifestanti sono tornati in piazza oggi pomeriggio a Milano per ... Lo riporta iltempo.it

Pro Pal in piazza a Milano, Falastin Dawoud: “7 ottobre palestinesi hanno detto al mondo ci siamo” - “Finalmente dopo due anni le piazze si ricominciano a riempire, perché non è più possibile sopportare il genocidio in corso. Riporta msn.com