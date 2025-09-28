Primi segnali di vera Unieuro al Palafiera | contro Ruvo di Puglia è una vittoria mai in discussione

28 set 2025

Davanti agli oltre 3 mila del rinnovato Palafiera, la Pallacanestro Forlì 2.015 trova la prima vittoria stagionale, riscattando il ko della prima giornata contro Cremona battendo col punteggio di 86 a 73 la Crifo Wines Ruvo di Puglia. Determinazione e concentrazione aveva chiesto ai suoi coach. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

