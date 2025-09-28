Primavera inarrestabile tris anche al Napoli
CESENA 3 NAPOLI 0 CESENA (4-3-1-2): Fontana; Abbondanza, Kebbeh, Ribello, Mattioli (17’ st Biguzzi), Domeniconi (39’ st Berti), Bertaccini, Ridolfi; Tosku (39’ st Lantignotti); Rossetti (27’ st Carbone), Galvagno (17’ st Papa Wade). All.: Campedelli. NAPOLI (3-5-1-1): Pugliese; Eletto, Gambardella (1’ st Camelio), De Luca (18’ st D’Angelo); Olivieri, De Martino, Prisco, De Chiara (18’ st Lo Scalzo), Garofalo; Borriello (44’ st Anic); Nardozi (10’ st Gorica). All.: Rocco. Arbitro: Renzi di Pesaro. Reti: 6’ pt Rossetti su rig., 14’ pt Tosku, 45’ st Papa Wade. Note: ammoniti Mattioli, Kebbeh, Ribello, Olivieri, Gorica; angoli 4 a 2; recupero 3’ e 5’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
