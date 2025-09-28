PRIMAVERA Gli Aquilotti piegano la capolista e volano al terzo posto
spezia 3 benevento 1 SPEZIA: Guidi, Nicolai, Banti, Vannucci (67’ Felici), Martinelli, Schembre, Insignito (84’ Nicolai), Marchini, Conte (78’ Camara), Lontani (67’ Cassano), Ferrazza (46’ Del Sante). (A disp. Altemura, Fantinati, Bruni, Vignali, Rapallini, Vicari, Climi, Amato). All. Terzi. BENEVENTO: Suppa, Kwete, Manuzzi, Del Gaudio, Formicola, Squillante, Battista (71’ Cerbone), Scalici, Soprano, Giugliano, Grilli (71’ Milucci). (A disp. Mandato, Catiello, Nonga, Cerulo, D’Ambrosio, Ruggeri, Palmieri, Miranda, Paudice, Scarpitella, Cerbone, Milucci). All. Flores. Arbitro: Previdi di Modena Reti: 3’ Marchini, 5’ Lontani, 27’ Giugliano, 69’ Insignito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: primavera - aquilotti
