Primavera Col Modena è pari nel finale

Sport.quotidiano.net | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MODENA 2 REGGIANA 2 MODENA: Bosi, Ungureanu, Egharevba, Arnaboldi, Rubino, Guiyong, Molara (1’ st Mampuya), Wiafe, Colpo (14’ st Lo Conte), Goulart (23’ st Carreri), Sarris (1’ st Buonaiuto). A disp. Boschetti, Caiazzo, Bellofiore, Cervi, Polenghi, Bruno, Zidouh, Diarra. All. Mandelli. REGGIANA: Fajt, Gilli, Bassi (23’ st Carpi), Silipo (1’ st Ciobanu), Agnesini, Alizoni, Benson (40’ st Belicchi), Visentin (13’ st Omoruyi), Conte, Turchi, Banse. A disp. Cacciamani, Magnanini, Simoni, Fanari, Miceli, Maramarco, Campani, Pirruccio. All. Turrini. Arbitro: Stanzani di Bologna. Reti: 9’ Colpo, 13’ Visentin; 5’ st Mampuya, 44’ st Ciobanu. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

primavera col modena 232 pari nel finale

© Sport.quotidiano.net - Primavera. Col Modena è pari nel finale

In questa notizia si parla di: primavera - modena

Ex Milan Primavera, Moretto: “David Rodriguez de Prado con Sottil al Modena”

Inter, un attaccante della Primavera nel mirino del Modena – Sky

Dilettanti. La Cittadella rimonta il Modena Primavera

Primavera. Bigica ferma la Juve. Pari con rammarico - Mila), Finocchiaro, Leone; Bellino (32 ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Primavera Modena 232 Pari