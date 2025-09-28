Primavera 3 Arezzo piegato dal Pontedera | finisce 2-4 al Comunale

L’Arezzo Primavera cede in casa al Pontedera, che si impone 4-2 in una sfida intensa e ricca di episodi. Gli amaranto hanno mostrato carattere e voglia di rimonta, ma hanno pagato a caro prezzo alcune disattenzioni difensive nei momenti decisivi del match. La gara si mette subito in salita per i padroni di casa: al 10’ un errore in fase di costruzione regala al Pontedera un rigore trasformato da Mesisca. La risposta dell’Arezzo è immediata e al 24’ Sussi trova il gol dell’1-1 con un tiro preciso dal limite. Ma poco dopo, sugli sviluppi di un corner, Carlesi riporta avanti gli ospiti con un colpo di testa che vale l’1-2. 🔗 Leggi su Lortica.it

