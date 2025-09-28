Primavera 3 Arezzo piegato dal Pontedera | finisce 2-4 al Comunale
L’Arezzo Primavera cede in casa al Pontedera, che si impone 4-2 in una sfida intensa e ricca di episodi. Gli amaranto hanno mostrato carattere e voglia di rimonta, ma hanno pagato a caro prezzo alcune disattenzioni difensive nei momenti decisivi del match. La gara si mette subito in salita per i padroni di casa: al 10’ un errore in fase di costruzione regala al Pontedera un rigore trasformato da Mesisca. La risposta dell’Arezzo è immediata e al 24’ Sussi trova il gol dell’1-1 con un tiro preciso dal limite. Ma poco dopo, sugli sviluppi di un corner, Carlesi riporta avanti gli ospiti con un colpo di testa che vale l’1-2. 🔗 Leggi su Lortica.it
In questa notizia si parla di: primavera - arezzo
La capitana della Juventus Primavera veste l'amaranto: Simona Davico all'Acf Arezzo
ACF Arezzo, tanti arrivi dalla Primavera in Prima Squadra
ECCELLENZA: il club guidato da palazzi si affida al baby che arriva dalla primavera dell’arezzo. Ubirti lascia stregato dalla tv e la Baldaccio ha un nuovo portiere: preso Borghini
Una nuova Primavera! #arezzo #cortona #siena #perugia #fiori #rose #perenni #erbacee #eco - facebook.com Vai su Facebook
Esordio amaro per la Primavera amaranto: il Potenza vince 4-1 Articolo completo https://shorturl.at/pdIcf #SempreSoloForzArezzo #CuoreAmaranto #NellaStessaDirezione Vai su X
Arezzo Primavera 4 trionfa nei playoff e sale in Primavera 3 - La vittoria dei playoff della Primavera 4 con conseguente promozione nel campionato di Primavera 3 ha rappresentato una chiusura positiva nella stagione dell’Arezzo dopo la delusione per l’uscita ... Come scrive lanazione.it
Arezzo-Perugia: la Primavera 4 di Bricca a un passo dalla promozione - La Primavera 4 dell'Arezzo sfida la Cavese per il primato nel girone e la promozione in Primavera 3. Scrive lanazione.it