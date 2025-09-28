Prima spolverata di neve sul Gran Sasso nell' ultima domenica di settembre

28 set 2025

Sembra una spolverata di zucchero a velo e invece è la neve, la prima caduta sulla cima del Corno Grande sul Gran Sasso. Diverse le fotografie che hanno immortalato la prima flebile nevicata a 2.433 metri di altezza.Fiocchi arrivati nellultima domenica di settembre che sembrano segnare. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

