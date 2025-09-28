Prima per la nuova hospitality
Il pezzo forte di certo non passa inosservato: sulla parete in fondo della nuova area hospitality del Cavalluccio spicca un gigantesco schermo lungo sei metri e alto quasi tre. Che a guardare una partita da lì verrebbe da dire che si veda meglio che da bordo campo. Il match di ieri contro il Palermo è stata anche l’occasione per aggiungere il primo importante tassello della nuova struttura sorta alle spalle della tribuna e che nelle prossime settimane ospiterà anche il Museo Bianconero e un nuovo punto vendita del club, oltre a ulteriori uffici a uso e consumo delle funzioni amministrative della società. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
