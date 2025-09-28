Prima non ero preoccupato per l’Europa Ora lo sono ma per motivi opposti a chi la rinnega
Molti lamentano il fallimento dell’Europa, unita solo da una moneta unica e da direttive che ci opprimono. Non sono d’accordo. Un tempo, per unire l’Italia, i maschi facevano il servizio militare, spediti lontano da casa, per mescolare una popolazione provinciale e disomogenea. Persone poco più grandi di me ancora parlano dell’esperienza militare (la naja) come qualcosa di eccezionale. Ancora adesso vanno ai raduni dei corpi in cui hanno servito la patria. Io ero negli alpini. Aver fatto il militare nello stesso corpo affratellava. Per fortuna quei tempi sono passati. Il Programma Erasmus offre a tutti gli studenti universitari, maschi e femmine, la possibilità di trascorrere mesi in altri paesi europei, vivendoci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
