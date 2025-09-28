Prima lo schianto poi l' auto che si ribalta | quattro feriti nell' incidente Sul posto 118 e carabinieri
E' di quattro feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi a Jesi, in via Marconi. Per cause in fase di accertamento, poco dopo mezzogiorno, due auto si sono scontrate tra di loro all'altezza del distributore di benzina. Uno dei due mezzi si è poi ribaltato. I. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: prima - schianto
“Hai spento i motori? No”, il dialogo tra piloti prima dello schianto Air India: sospetto difetto agli interruttori
Sindaco morto nello schianto: "Avevamo scherzato insieme fino a pochi minuti prima"
Air India, le urla tra i piloti in cabina prima dello schianto: «Perché lo hai fatto?» e la bugia. La lite ignorata nel rapporto
Muore a 21 anni nello schianto in auto contro un albero: grave la 16enne che era con lui Secondo una prima ricostruzione, l’uscita di strada potrebbe essere stata favorita dalle condizioni dell’asfalto bagnato a causa della pioggia - facebook.com Vai su Facebook
Schianto auto - camper lungo la SS47 della Valsugana: un mezzo ribaltato, una persona soccorsa in codice rosso. Traffico in tilt - Code e rallentamenti lungo la strada statale 47 della Valsugana a seguito di un incidente che si è verificato all'altezza della galleria nella zona del Corona in direzione Trento. Lo riporta ildolomiti.it
Prima la fuga all'alt, poi lo schianto e l'auto ribaltata in centro a Udine: denunciati due albanesi - Udine, la Polizia di Stato denuncia due cittadini albanesi per il sinistro di via Grazzano del 14 luglio: uno per guida in fuga, l’altro per autocalunnia. Segnala nordest24.it