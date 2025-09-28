prima categoria trasferte romagnole per copparo e portuense

Tutte in campo nel pomeriggio le sette ferraresi impegnate nel girone F di Prima categoria. Cominciamo dal Copparo 2015, capolista a punteggio pieno in coabitazione, che in settimana ha tesserato il difensore centrale senegalese Modou Mbacke Ndiaye (nella foto) – ex Mezzolara e Real Forte Querceta in serie D – e se la vedrà in trasferta sul campo del Real Fusignano, con l’obiettivo di restare a punteggio pieno e centrare così la terza vittoria di fila. Vuole fare altrettanto anche la Portuense, anche lei appaiata in classifica a Laurenti e compagni, attesa dall’impegno esterno a Casalborsetti contro la Stella Rossa dell’ex Formigoni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

