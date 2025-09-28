Prima categoria trasferta fruttuosa per Copparo in Romagna | 1-0 sul Fusignano
La terza vittoria consecutiva, arrivata sul difficile campo di Fusigano in Romagna con il risultato di 1-0, consente al Copparo 2015 di rimanere in testa alla classifica, in Prima categoria. A lanciare i ferraresi ci pensa ancora una volta Granado, che segna la quarta rete personale in campionato. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: prima - categoria
Calcio dilettanti. Fiumanese in Prima Categoria e Medla in Seconda: ok dal Crer
Prima Categoria, un viavai di giocatori verso la neopromossa dell’ex Malagolini. Maggi: "Sono amareggiato ma non trattengo nessuno». Esodo da Consandolo: vanno tutti al Bando
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA ? SANT’ONOFRIO ROCCELLA FINALE 1-1 ? Sabato 27 Settembre 2025 #ForzaSantOnofrio #AsdSantOnofrio #SQUAD @follower - facebook.com Vai su Facebook
Prima Categoria, ecco che cosa è successo nella prima giornata dei gironi A, B, C, D, E ed F. #calciopiu - X Vai su X
Alma Juve, trasferta fruttuosa degli Allievi in Veneto: Piccioli il primo dei fanesi - Trasferta lunga ma proficua quella degli Allievi della Scd Alma Juventus Fano a Fossalta di Piave (Ve), dove era ... msn.com scrive
Calcio Prima categoria. Anticipi in trasferta per Riomaior e Romito - Romito Magra (Casarza Ligure ore 15 arbitro Cannella di Genova), Brugnato- Scrive lanazione.it