Prima categoria trasferta fruttuosa per Copparo in Romagna | 1-0 sul Fusignano

Ferraratoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La terza vittoria consecutiva, arrivata sul difficile campo di Fusigano in Romagna con il risultato di 1-0, consente al Copparo 2015 di rimanere in testa alla classifica, in Prima categoria. A lanciare i ferraresi ci pensa ancora una volta Granado, che segna la quarta rete personale in campionato. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: prima - categoria

Calcio dilettanti. Fiumanese in Prima Categoria e Medla in Seconda: ok dal Crer

Prima categoria

Prima Categoria, un viavai di giocatori verso la neopromossa dell’ex Malagolini. Maggi: "Sono amareggiato ma non trattengo nessuno». Esodo da Consandolo: vanno tutti al Bando

prima categoria trasferta fruttuosaAlma Juve, trasferta fruttuosa degli Allievi in Veneto: Piccioli il primo dei fanesi - Trasferta lunga ma proficua quella degli Allievi della Scd Alma Juventus Fano a Fossalta di Piave (Ve), dove era ... msn.com scrive

Calcio Prima categoria. Anticipi in trasferta per Riomaior e Romito - Romito Magra (Casarza Ligure ore 15 arbitro Cannella di Genova), Brugnato- Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Prima Categoria Trasferta Fruttuosa