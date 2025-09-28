Prima categoria al settore giovanile della società Copparo 2015 c' è Andrea Tralli
Dalla metà di settembre, Copparo 2015 ha inserito all'interno della struttura societaria un nuovo responsabile del settore giovanile. Si tratta di Andrea Tralli, ex giocatore proprio a Copparo, reduce da alcune esperienze calcistiche come tecnico di squadre giovanili.
Calcio dilettanti. Fiumanese in Prima Categoria e Medla in Seconda: ok dal Crer
Prima Categoria, un viavai di giocatori verso la neopromossa dell’ex Malagolini. Maggi: "Sono amareggiato ma non trattengo nessuno». Esodo da Consandolo: vanno tutti al Bando
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA ? SANT'ONOFRIO ROCCELLA LIVE FINE PT 0-0 ? Sabato 27 Settembre 2025 #ForzaSantOnofrio #AsdSantOnofrio #SQUAD
Prima Categoria, ecco che cosa è successo nella prima giornata dei gironi A, B, C, D, E ed F. #calciopiu
Prima Categoria, ai nastri di partenza anche il Sant'Onofrio. Bruni: «Obiettivi? Salvezza e valorizzare i giovani del settore giovanile» - La formazione giallorossa inizierà il suo percorso in casa contro il Roccella: «Purtroppo abbiamo l'handicap del campo, in attesa del completamento dei lavori».
Prima categoria - La scorsa stagione si era chiusa con una salvezza insperata (per come si erano messe le cose a metà stagione) nel girone D di Prima senza passare nemmeno dai playout.