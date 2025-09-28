Prima Carrarese Giovani all’esame Pieve Fosciana Il Romagnana cerca il riscatto contro il Piazza 55
Debutto all’Ilio Traversa di Fossone per la matricola Carrarese Giovani e al Raffi di Castagnara per il Romagnano, questo pomeriggio alle 15,30, rispettivamente contro il Pieve Fosciana e Piazza 55. Primo fuori porta per Fivizzanese e Mulazzo. A Fossone e dintorni sì tocca con mano la febbre da esordio casalingo in campionato della squadra gialloblù di Massimiliano Incerti che ha detto: "Affrontiamo un complesso che arriva dopo due vittorie importanti. Detto questo noi dobbiamo pensare a fare ciò che sappiamo conquistando il massimo della posta in palio". Ancora assente Costa. È già esame di riparazione per il Romagnano diretto da Federico Battaglia costretto ad inseguire, partendo dalla sconfitta registrata all’esordio sul campo dell’Atletico Lucca. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
