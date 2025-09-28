Prima al Flaminio | arriva Rieti | Sono insidiosi stiamo in guardia

È la prima al Flaminio e la Dole vuole lasciare agli spettatori il gusto dolce della vittoria. Arriva Rieti, maltrattata in campo e fuori a metà settimana, e Rimini vuole evitare il trappolone, vale a dire l’idea che questa possa diventare, nelle premesse della vigilia, una gara fin troppo alla portata. "E non è così – avverte Sandro Dell’Agnello -. Siamo a settembre e non è il caso di trarre conclusioni da una o due partite, gli alti e i bassi sono caratteristiche normali di questo periodo. È vero che Rieti ha perso con Avellino mercoledì nella prima giornata, ma vanno tenute a mente alcune cose, La prima è che Avellino è un avversario di ottimo livello, la seconda è che la stessa Real Sebastiani ha vinto due settimane fa di venti a Roseto in amichevole. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

