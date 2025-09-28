Previsioni meteo per Avellino – Domenica 28 settembre 2025

Domenica 28 settembre 2025 ad Avellino, il cielo si presenterà inizialmente poco nuvoloso, con una graduale intensificazione della copertura nuvolosa e deboli piogge attese nel pomeriggio. In serata sono previste ampie schiarite. Nell'arco della giornata si stimano complessivamente 2 mm di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

