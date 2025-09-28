Previsioni meteo della settimana | arriva il freddo vento e temporali violenti nel Sud Italia

L’Italia si prepara a una settimana di forte maltempo: tra mercoledì e giovedì irruzione di aria fredda, temporali intensi, grandinate e calo termico, con ciclone sullo Ionio che porterà piogge torrenziali, venti forti e mareggiate soprattutto su Calabria, Sicilia e Puglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Allerta arancione per temporali in Veneto: rischio grandine, le previsioni meteo

Meteo, tempo instabile nel weekend: tornano pioggia e temporali. Le previsioni

Maltempo: la Puglia, escluso il Salento, fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Previsioni meteorologiche per domenica 28 settembre Buongiorno e buona domenica! Nuvolosità irregolare al mattino associata a residui isolati piovaschi. Nel pomeriggio tendenza a schiarite via via più ampie con alcuni addensamenti in più in appennino.

#Previsioni #meteo #Veneto: instabilità in arrivo per il fine settimana

Le previsioni meteo dei prossimi giorni, arriva l'uragano Gabrielle: arrivano pioggia, freddo e neve - Temporali in arrivo già il 27 settembre 2025 sulla Sicilia e in estensione nel corso della mattina sulla Calabria, specie sui settori ... Come scrive msn.com