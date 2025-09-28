Prevenzione Torrione Eventi APS sostiene Race for the Cure

L’associazione Torrione Eventi APS rinnova con forza il proprio impegno nella sensibilizzazione sul tema della prevenzione del tumore al seno, una battaglia che riguarda non solo le donne, ma l’intera comunità. Prevenire significa proteggere la vita, e la diagnosi precoce resta lo strumento più. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

"Insieme per la vita", ultima giornata di prevenzione: visite senologiche gratuite a Torrione

In occasione della “Settimana dell’Alzheimer 2025” il Torrione di Castelnuovo si tinge di viola, per mantenere sempre accesa l’attenzione sulla prevenzione di questa terribile malattia. - facebook.com Vai su Facebook

"Bentornati a scuola": ritorna l'iniziativa di Torrione Eventi Aps tra mascotte e sorrisi - Mascotte e sorrisi per rendere speciale il ritorno tra i banchi, a Salerno, grazie all'associazione Torrione Eventi APS che ripropone l'iniziativa "Bentornati a scuola", per accogliere con gioia e ...

Sorrisi ed entusiasmo a Torrione per "Ben tornati a scuola" - Grande entusiasmo e tanta gioia ...