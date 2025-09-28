PresaDiretta con Riccardo Iacona su Rai 3 | le inchieste del 28 settembre

Gazzetta.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad “Aspettando Presa diretta” si affronterà il tema della relazione tra microplastiche e salute, dall’infertilità alle malattie cardiovascolari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

presadiretta con riccardo iacona su rai 3 le inchieste del 28 settembre

© Gazzetta.it - PresaDiretta con Riccardo Iacona su Rai 3: le inchieste del 28 settembre

In questa notizia si parla di: presadiretta - riccardo

PresaDiretta, Riccardo Iacona parte dall’America di Trump

PresaDiretta con Riccardo Iacona su Rai 3: le inchieste del 7 settembre

PresaDiretta anticipazioni 7 settembre: Riccardo Iacona indaga sulle tasse dei super ricchi

presadiretta riccardo iacona raiAd “Aspettando Presa diretta” si affronterà il tema della relazione tra microplastiche e salute, dall’infertilità alle malattie cardiovascolari - Stasera su Rai 3 torna PresaDiretta condotto Riccardo Iacona con una nuova puntata ricca di inchieste: le anticipazioni del 28 settembre 2025. Segnala gazzetta.it

presadiretta riccardo iacona raiPresa Diretta, stasera la nuova puntata su Rai3: le anticipazioni di domenica 28 settembre 2025 - Riccardo Iacona e tutta la squadra di Presa Diretta tornano in prima serata su Rai3 e RaiPaly con una nuova inchiesta tutta da seguire. Da superguidatv.it

Cerca Video su questo argomento: Presadiretta Riccardo Iacona Rai