Riccardo Iacona e tutta la squadra di Presa Diretta tornano in prima serata su Rai3 e RaiPaly con una nuova inchiesta tutta da seguire. Scopriamo le anticipazioni e i temi al centro della puntata di stasera, domenica 28 settembre 2025. Presa Diretta 2025, puntate: i temi di domenica 28 settembre. Stasera, domenica 28 settembre 2025 dalle ore 20.30 va in onda una nuova puntata di Presa Diretta, il programma condotto da Riccardo Iacona che si occupa di temi sociali, economici, ambientali e geopolitici di maggior attualità. In apertura il segmento “Aspettando PresaDiretta” che questa sera punta i riflettori sul legame tra microplastiche e salute. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Presa Diretta, stasera la nuova puntata su Rai3: le anticipazioni di domenica 28 settembre 2025