Presa diretta anticipazioni | le inchieste della puntata di stasera 28 settembre su Rai 3

Movieplayer.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il programma di Riccardo Iacona torna stasera 28 settembre su Rai 3 con un'inchiesta tra blackout, dipendenza dal gas russo, nuovi accordi con Trump e potenziale della geotermia. Stasera, domenica 28 settembre, alle 20.30 su Rai 3, torna l'appuntamento con PresaDiretta di Riccardo Iacona. La nuova puntata, dal titolo Blackout, guiderà i telespettatori in un viaggio dentro le reti energetiche italiane ed europee, tra sistemi di telecontrollo, centrali di produzione, impianti di accumulo e reti intelligenti, per capire quanto siano davvero sicure e quanto rischiano di fronte a crisi improvvise. Aspettando PresaDiretta: microplastiche e salute Prima della puntata, Aspettando PresaDiretta proporrà un approfondimento sulle microplastiche e i loro effetti sulla salute umana: infertilità, malattie cardiovascolari e altre patologie collegate. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

