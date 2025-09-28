Sono Sergio, risolvo problemi. Il Mr Wolf del Quirinale parte in visita ufficiale per la lontana Astana portandosi in valigia un misto di "preoccupazione", di speranza e di soddisfazione. Certo, il caso della Flotilla è ancora pericolosamente aperto, non si sa bene come finirà la spedizione, la situazione a bordo resta precaria e "i rischi per i nostri connazionali" non sono passati. Intanto però l'appello del presidente ha già registrato due successi. Primo, la trattativa per far sbarcare a Cipro e non a Gaza gli aiuti per i palestinesi, senza cercare rogna per forzare il blocco navale israeliano, ha fatto un deciso passo avanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Preoccupazione e speranze" ma il presidente ha riaperto il dialogo