Prende la rotonda contromano e fa un frontale ferito un motociclista
Oggi pomeriggio, pochi minuti prima delle ore 16, si è verificato un incidente stradale a Lesignana di Modena. Il sinistro è avvenuto all’interno della rotatoria tra la Nazionale per Carpi e strada Campogalliano.Da una prima ricostruzione, pare che un motociclista che procedeva da Lesignana verso. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: prende - rotonda
Bellaria, la rotonda prende forma
Prende la rotonda a forte velocità e si schianta contro un'auto. Poi non si ferma a soccorrere il ferito e scappa
. Con la tavola rotonda dedicata ai temi del lavoro, ospitata nella splendida cornice di Palazzo San Bernardino a Rossano, prende ufficialmente avvio il Giubileo dei Lavoratori #GiubileoLavoratori #Rossano #SanBernardino #Lavoro2025 #UIL #Comunità #I - facebook.com Vai su Facebook
Auto prende contromano la Cassanese a Milano: il video choc dell’incidente sfiorato - Nella notte tra sabato e domenica un’auto ha percorso in contromano un lungo tratto della strada Provinciale 103 “Cassanese” che collega Milano alla Tangenziale Est ... Scrive ilgiorno.it