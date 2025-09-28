Premio Solinas | I vincitori dell’edizione numero 40

Si è chiusa l’edizione numero 40 di Premio Solinas, la kermesse italiana dedicata alla scrittura per il cinema. La cerimonia di premiazione di Premio Solinas, avvenuta dal Cinema Longodardo nello splendido Arcipelago di La Maddalena, è stata anticipata dalla proiezione de “ L’Isola di Andrea ” di Antonio Capuano, in uscita nelle sale il 2 ottobre. A consegnare i premi insieme alle Giurie dei concorsi: Francesco Solinas, Presidente Onorario del Premio; Ilaria Portas Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, Federica Porcu – Vice Sindaca del Comune di La Maddalena; Stefania Terrazzoni – Assessora all’Istruzione del Comune di La Maddalena. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

