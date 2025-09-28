Premio nazionale Sassoli Ventotene la sanità e le opportunità europee Ecco chi sono i vincitori

Lanazione.it | 28 set 2025

Sala affollata per la premiazione della seconda edizione del Premio giornalistico nazionale David Sassoli rivolto ai giornalisti under 40, che si è tenuta al circolo Arci Renzo Degli Innocenti, nella mitica sala del film cult "Berlinguer ti voglio bene". "David era una persona speciale sotto tutti i punti di vista, ero uno di noi, un galcianese. Sua mamma abitava a poca distanza dal circolo – ha detto Donatello Rosati, presidente del Circolo Arci – Ho avuto il privilegio di parlare con lui anche l’ultima volta che è stato qui. Aveva tante curiosità sul circolo, che io ho soddisfatto. Avremmo dovuto continuare la nostra conversazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

