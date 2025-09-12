Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Modulo Juventus, i bianconeri possono davvero cambiare sistema tattico nel corso della stagione? Tudor fa ... juventusnews24.com
Jorie Graham, versi erranti ilmanifesto.it
Mondiali maschili, Italvolley contro la nazionale dell’ex ct Blengini ilmanifesto.it
Vittorio Sgarbi, la figlia Evelina: "Mi deve 33mila euro" liberoquotidiano.it
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: USA Europa 3.5 10.5, ultimi due match pari nei fourball
Inter vince 2 0 a Cagliari, Lautaro e Esposito in gol
La legge di Rosa Chemical a Ballando con le Stelle: “Amo stare in situazioni in cui non c’entro un ca**o”
Rosa Chemical è l'alieno di questa edizione di Ballando con le Stelle e sorprende la giuria con la ... ► fanpage.it
Genova, la carica dei 25mila per la Flotilla: manifestanti bloccano il carico della nave Zim | Il racconto in diretta | Foto | Video
Grande adesione anche alla Cattedrale di San Lorenzo per la veglia solenne organizzata dalla Comuni... ► ilsecoloxix.it
Genova, decine di migliaia di persone al corteo pro Gaza
(Adnkronos) – Decine di migliaia di persone hanno partecipato questa sera alla fiaccolata pro Gaza a... ► periodicodaily.com
Marche al voto per scegliere presidente e consiglieri regionali: affluenze, exit poll e spoglio LA DIRETTA
ANCONA - Si svolgeranno domenica 28 e lunedì 29 settembre le votazioni per l'elezione del presiden... ► anconatoday.it
Grano, Coldiretti manifesta a Bari per difendere la produzione italiana [FOTO]
BARI – Migliaia di agricoltori soci di Coldiretti sono giunti a Bari per denunciare le importazioni... ► lopinionista.it
Chivu a Sky Sport: «Contenti per la vittoria, ma andiamo piano con Pio Esposito»
Clevatess stagione 2 confermata ufficialmente
analisi delle serie dark anime: un focus su Berserk e Clevatess Il panorama dell’animazione giappon... ► jumptheshark.it
Estrazioni MillionDay e MillionDay Extra 28 Settembre 2025: I Numeri Vincenti di oggi
Appuntamento imperdibile con le estrazioni del MillionDay oggi, 28 settembre 2025, segui con noi in... ► atomheartmagazine.co
“Disarmiamo Avellino”: la marcia che chiede una città nuova
Ad Avellino, ieri, si sono visti in strada cittadini e cittadine. Non era festa patronale né comiz... ► avellinotoday.it
Law & order: svu esclude un personaggio in una riunione emozionante
il ritorno di personaggi storici in law & order: svu stagione 27 La serie televisiva Law & ... ► jumptheshark.it
Chivu: "Pio stupisce anche me. Il Cagliari ci ha sorpreso, ma abbiamo preso due pali..."
Supercoppa, il derby d’Italia con Milano stavolta è biancorosso: Virtus ko
Milano, 27 settembre 2025 - Primo derby d’Italia a Milano. Non bastano i tempi regolamentari a d... ► sport.quotidiano.net
Simone Stepich muore a 27 anni in fuga dai carabinieri: al volante dell'auto il cugino senza patente. Lascia due bambini
CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Fugge dai carabinieri senza patente evadendo l?obbligo di firma, ma ... ► ilgazzettino.it
Chivu post Cagliari Inter: «Contenti di averla sbloccata subito. Su Esposito…»
Stadio Maradona, si accelera per l?ok al commissario: sul tavolo due proposte
Due buone notizie per il sindaco Gaetano Manfredi sul fronte del restyling del Maradona in vista di ... ► ilmattino.it
Pallavolo, gran finale azzurro
L’Italia di pallavolo maschile giocherà la finale del Campionato Mondiale che si sta disputando a P... ► ilmanifesto.it
Inter, Bastoni accende la sfida Scudetto: il suo messaggio al Napoli
Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in seguito alla vitt... ► spazionapoli.it
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: USA Europa 3.5 9.5, Fleetwood e Rose allungano ancora per l’Europa!
MotoGP oggi, orari TV del GP Giappone su TV8 e Sky: dove vederla in diretta e streaming, Bagnaia in pole
Oggi la MotoGP in pista sul circuito di Motegi per la gara del GP del Giappone: partenza in program... ► fanpage.it
Valle d’Aosta, gli autonomisti indeboliti ma danno sempre le carte
Oggi si vota anche in Valle d’Aosta. La più piccola regione d’Italia con il suo statuto speciale e ... ► ilmanifesto.it
La fine di ultimate spider man rovinerà marvel per sempre
Il panorama dei fumetti di supereroi si presenta oggi caratterizzato da continui cambiamenti e inno... ► jumptheshark.it
Bastoni difende l’Inter dalle critiche: “Ad ogni passo falso la gente è pronta ad attaccarci”
Bastoni crede fortemente nell'Inter in questa stagione: "Noi ci esponiamo perché abbiamo grande fid... ► fanpage.it
Dove vedere la finale del mondiale maschile di pallavolo fra Italia e Bulgaria e perché non dovete perderla
La squadra di De Giorgi ha battuto i campioni d'Europa della Polonia in semifinale per tre set a zer... ► vanityfair.it
Ballando con le Stelle 2025, prima puntata: D’Urso “erotica e milfona” per Mariotto
La gara Aprono le danze Nancy Brilli e Carlo Aloia al passo di charleston. Ivan evidenzia “tanta... ► davidemaggio.it
Ballando con le stelle, Barbara d’Urso: panico in diretta, poi travolge lo studio
Nella prima puntata di Ballando con le Stelle 2025, Barbara d’Urso con Pasquale La Rocca. Chi l’avr... ► latuafonte.com
Auto fugge dai carabinieri e si schianta: morto il passeggero. Grave il conducente residente a Lucca
Lucca, 27 settembre 2025 – Un 27enne è morto e un 37enne è rimasto ferito gravemente in un incident... ► lanazione.it
I numeri del futuro, il coraggio da cambiare: l'editoriale del direttore Roberto Napoletano
Sono andato ieri in un sabato mattina assolato a via Pontano 36 nei locali della Fondazione Ipe, pol... ► ilmattino.it
Supercoppa LBA, beffa Virtus: l'Olimpia Milano recupera sulla sirena e vince all'overtime
Finisce male, finisce in beffa il primo appuntamento ufficiale della stagione 2025-2026 della Virt... ► bolognatoday.it
Vittorio Sgarbi, la figlia Evelina: "Mi deve 33mila euro"
Dove vedere in tv Milano Brescia, Finale Supercoppa Italiana basket 2025: orario, programma, streaming
Saranno Olimpia Milano e Germani Brescia le protagoniste della Finale di Supercoppa Italiana, primo... ► oasport.it
Da co conduttore a ballerino, Paolo Belli debutta a Ballando con le stelle
Pattinaggio artistico: Matteo Rizzo e Daniel Grassl sul podio al Nepela Memorial
Si conclude con altri due piazzamenti sul podio l’avventura della spedizione azzurra impegnata al N... ► oasport.it
Lo spazzolino Philips sonico crolla di prezzo: 34% su Amazon
La salute del cavo orale inizia con una pulizia profonta di denti e gengive, con un ottimo spazzo... ► lanazione.it
Turismo, l?Italia accelera e batte anche la Spagna con il traino degli stranieri
L?Eurostat ha appena diffuso i dati sulle presenze turistiche nei Paesi europei nei primi sei mesi d... ► ilmattino.it
Chivu entusiasta della sua Inter: «Contenti per la vittoria, ma dobbiamo capire una cosa in vista delle prossime»
L'Inter non sbaglia a Cagliari, 2 0 con Lautaro e Pio Esposito
Tom holland si sente meglio dopo l’infortunio durante spider man 4
aggiornamento sulle condizioni di tom holland dopo l’infortunio sul set Tom Holland ha fornito un a... ► jumptheshark.it
Colpo di scena Meret, riguarda il futuro: cambia tutto!
Alex Meret e le voci sul futuro che, spesso, tornano sempre ricorrenti: in queste ore, spunta un ve... ► spazionapoli.it
Al via nelle Marche la partita d’autunno con vista sul 2027
Per Giorgia Meloni una sconfitta nelle Marche, dove si vota oggi e domani, sarebbe un duro colpo, q... ► ilmanifesto.it
La baracca di legno come tipo edilizio del nazismo: una ricerca comparata
E’ frutto di una «sfida» il saggio condiviso sull’urbanistica nazista Urban Planning in Nazi German... ► ilmanifesto.it
Zelensky: "I prossimi droni russi potrebbero essere sull'Italia", Tajani: "Non siamo un obiettivo militare" | Nato: "Non cerchiamo lo scontro, ma pronti a difenderci"
Il ministro degli Esteri russo Lavrov nel suo discorso all'Onu: "Qualsiasi aggressione contro il mio... ► tgcom24.mediaset.it
Droni russi, Zelensky avvisa l'Italia: «Forse è la prossima». Ancora avvistamenti sospetti?Tajani: «Non siamo un obiettivo militare»
Avvistamenti in Danimarca, Germania, Norvegia e Lituania. Lavrov: noi non c'entriamo, ma guai a c... ► corriere.it
Juve Atalanta, Oppini avverte: «Spiace perchè partite così vanno portate a casa per intero». Poi aggiunge questo su Adzic
Conferenza stampa Lautaro post Cagliari Inter: «Tre punti pesanti, dà morale per la Champions. Esposito? Ecco cosa penso»
Il Paradiso delle Signore, anticipazioni al 3 ottobre: gli Amato decidono di trasferirsi a Sanremo
Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 29 settembre al 3 ottobre. Gli Amato decidono di trasfe... ► 2anews.it
Mkhitaryan a Sky Sport: «Inter competitiva su più fronti, io mi curo da anni per restare al top»
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: USA Europa 4.5 11.5, vincono anche Hatton e Fitzpatrick!
Delitto di Garlasco, le accuse all’ex procuratore Venditti e la difesa dei Sempio: mai corrotto il pm. I soldi? Servivano per spese legali
Le migliori citazioni di film nella carriera di jason statham
Il panorama cinematografico degli action movie è arricchito da interpreti che, grazie alla loro ver... ► jumptheshark.it
Borghi: Il Milan ha fatto molto bene fin qui, il Napoli è la favorita per…”
Il giornalista Stefano Borghi, ai microfoni di SkySport ha parlato di Milan-Napoli, in programma dom... ► pianetamilan.it
Olimpia Milano: il primo passo è vincente
EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-OLIDATA BOLOGNA 93-86 dts 20-22; 42-45; 59-64; 83-83 MILANO: Mannion ... ► sport.quotidiano.net
Il Marco Cavallo arriva al Cpr di Ponte Galeria
Un cavallo azzurro di cartapesta torna a farsi simbolo di libertà e diritti, questa volta davanti a... ► ilmanifesto.it
Snapback, contro l’Iran tornano le sanzioni sospese dieci anni fa
Gran Bretagna, Francia e Germania (E3) mettono di fatto la parola fine al Piano d’azione congiunto ... ► ilmanifesto.it
Alien, l’attore parla del xenomorfo di noah hawley
alien: earth, una nuova frontiera nel franchise Il recente debut di Alien: Earth rappresenta un cap... ► jumptheshark.it
Reazione a Catena 27 settembre 2025: i Cima di Rapa
Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 27 settembre 2025. Il gioco di Rai1, an... ► ascoltitv.it
Il multiverso a Tu si que vales, Maria De Filippi e Vessicchio imitano Orietta Berti e Fedez: l’esibizione è virale
L'esibizione di Maria De Filippi e Peppe Vessicchio a Tu si que vales è stata memorabile: i giudici... ► fanpage.it
Intervista esclusiva a Thanasoulas, politico greco espulso dalla Moldavia per le sue opinioni. Un Paese candidato che maltratta il rappresentante di un Paese membro: un brutto precedente per i filo UE della Sandu in vista delle elezioni
Delle elezioni in Moldavia del 28 settembre il mainstream parla soprattutto come di una storica sc... ► api.follow.it
Delitto di Garlasco, le accuse al procuratore Mario Venditti e la difesa dei Sempio: mai corrotto il pm. I soldi? Servivano per spese legali
Mkhitaryan a Dazn: «Non ci aspettavamo il Cagliari con la difesa a 5, il gol mi manca e mi spiace non esserci riuscito oggi». Poi fa una gaffe su Inzaghi
Pisacane a Sky Sport: «Belotti? Prima la sua salute. L’Inter meritava, ma il Cagliari ha dato tutto»
