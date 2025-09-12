Marche al voto per scegliere presidente e consiglieri regionali: ...Delitto di Garlasco, le accuse all’ex procuratore Venditti e la ...Idee Originali e Divertenti per Concludere il Tempo in Ufficio con un ...LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: USA-Europa 4.5-11.5, vincono anche ...Da co-conduttore a ballerino, Paolo Belli debutta a Ballando con le ...Ballando con le Stelle 2025, prima puntata: D’Urso “erotica e ...Dove vedere la finale del mondiale maschile di pallavolo fra Italia e ...Le migliori citazioni di film nella carriera di jason stathamBallando con le stelle, Barbara d’Urso: panico in diretta, poi ...Inter, è la notte di Pio. Il papà in tribuna a Cagliari: "Una gioia ...Genova, 25mila in piazza pro-PalDelitto di Garlasco, le accuse al procuratore Mario Venditti e la ...LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: USA-Europa 4.5-10.5, Spaun e ...Reazione a Catena 27 settembre 2025: i Cima di RapaBattaglie mozzafiato in VistaVision: un’esperienza cinematografica ...Intervista esclusiva a Thanasoulas, politico greco espulso dalla ...Conferenza stampa Pisacane post Cagliari Inter: «Lo spirito e la ...Flotilla va avanti: «Direzione Gaza». Tajani sente la ...Tifo, sangue, soldi: a San Siro le partite erano l'ultimo dei problemiHockey pista: Trissino supera Lodi nell’andata di SupercoppaHockey ghiaccio: Merano, Cortina e Unterland sorridono nel sabato di ...LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: USA-Europa 3.5-10.5, ultimi due match ...Stipendi dipendenti comunali, 2.500 euro di arretrati: in arrivo ...I 10 migliori villain di hbo classificatiLaw & order: svu esclude un personaggio in una riunione ...La fine di ultimate spider-man rovinerà marvel per sempreCagliari-Inter, le pagelle: Adopo 5,5, errori puerili. A casa sua si ...Previsioni meteo per Avellino – Domenica 28 settembre 2025Jorie Graham, versi errantiAssata Shakur, le stagioni afroamericaneSi salpa, tutti insieme: «Per Gaza mancano soltanto 500 miglia»Al via nelle Marche la partita d’autunno con vista sul 2027Pallavolo, gran finale azzurroCrack e proibizionismo mandano in tilt i SerdMarija Stepanova, essere e non essere una parte in causaLa baracca di legno come tipo edilizio del nazismo: una ricerca ...Chingiz Ajtmatov, strategie di sopravvivenza alla scomparsa ...Pierre Lemaitre, ombre lunghe di catastrofi tacitateIl multiverso a Tu si que vales, Maria De Filippi e Vessicchio ...MotoGP oggi, orari TV del GP Giappone su TV8 e Sky: dove vederla in ...Elezioni regionali nelle Marche, oggi si vota. Gli orari dei seggi e ...Olimpia Milano: il primo passo è vincenteSimone Stepich muore a 27 anni in fuga dai carabinieri: al volante ...Flotilla: "Andiamo avanti, arrivo a Gaza stimato tra 4-7 giorni" | ...Fratelli fuggono dai carabinieri, lo schianto è tremendo. La morte ...Ballando con le stelle, Guillermo Mariotto shock su Francesca ...Migliori film anime da guardare in streaming oraTom holland si sente meglio dopo l’infortunio durante spider-man 4Oroscopo di lunedì 29 settembre 2025: amore, lavoro e fortuna segno ...Estrazioni MillionDay e MillionDay Extra 28 Settembre 2025: I Numeri ...Inseguimento a Castelfranco, auto si schianta: morto il 27enne Simone ...Conferenza stampa Chivu post Cagliari Inter: «Dobbiamo essere più ...Pisacane a Dazn: «Nulla da rimproverare ai miei, complimenti ...Drieu de la Rochelle, gli usurati cliché collaborazionisti, con ...Nordio riesce a far arrabbiare pure gli avvocatiLucrecia Martel, «non rappresento gli indigeni, mi assumo il rischio ...Valle d’Aosta, gli autonomisti indeboliti ma danno sempre le carteIl Marco Cavallo arriva al Cpr di Ponte GaleriaSnapback, contro l’Iran tornano le sanzioni sospese dieci anni faMondiali maschili, Italvolley contro la nazionale dell’ex ct BlenginiMoldavia al voto tra arresti, esclusioni ed estradizioni. Aria da ...Tu si que vales 2025, Lip Sync Battle: Vessicchio diventa Fedez, ...La legge di Rosa Chemical a Ballando con le Stelle: “Amo stare ...Inter, Bastoni accende la sfida Scudetto: il suo messaggio al NapoliHockey ghiaccio, Valpusteria frena nel sabato di ICE LeagueGreta, la bambina nata due volte. “Mia figlia ora vive con un cuore ...Basket, Supercoppa: Milano piega la Virtus all'overtime e va in finaleUn'Inter lanciata a Cagliari da vecchi e nuovi bomberZelensky: "I prossimi droni russi potrebbero essere sull'Italia", ...Cagliari Inter, le dichiarazioni del tecnico Pisacane rossoblu nel ...Vittorio Sgarbi, la figlia Evelina: "Mi deve 33mila euro"Auto fugge dai carabinieri e si schianta: morto il passeggero. Grave ...Lo spazzolino Philips sonico crolla di prezzo: -34% su AmazonCagliari Inter, Chivu: “Contenti della prestazione. Esposito non ha ...Accadde oggi: 28 settembre, la misteriosa morte di Papa LucianiGhost of Y?tei vs Ghost of Tsushima, un video confronto mostra le ...Lautaro segna, supera Mazzola e carica l'Inter: "Tutti ci attaccano, ...Conferenza stampa Lautaro post Cagliari Inter: «Tre punti pesanti, dà ...Juve Atalanta, Oppini avverte: «Spiace perchè partite così vanno ...Calciomercato, tutte le notizie del 27 settembre LIVESupercoppa LBA, beffa Virtus: l'Olimpia Milano recupera sulla sirena ...Grano, Coldiretti manifesta a Bari per difendere la produzione ...Basket, Milano e Bologna danno subito spettacolo. L’Olimpia vince al ...LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: USA-Europa 3.5-10.5, McIlroy e Lowry ...Pattinaggio artistico: Amber Glenn vince il Nebelhorn Trophy, nella ...Auto a grande velocità si ribalta nel Trevigiano: un morto e un feritoProfessore detenuto da agosto in Albania, la sindaca di San Severo ...Cagliari Inter pagelle: Dimarco domina, Bastoni un fattore. Esposito ...Ballando con le Stelle: Cosa è successo tra Filippo Magnini e ...Chivu: "Pio stupisce anche me. Il Cagliari ci ha sorpreso, ma abbiamo ...Mkhitaryan a Dazn: «Non ci aspettavamo il Cagliari con la difesa a 5, ...Mkhitaryan a Sky Sport: «Inter competitiva su più fronti, io mi curo ...Chivu entusiasta della sua Inter: «Contenti per la vittoria, ma ...Chivu predica calma su Pio Esposito e rivela: “Mi mettono in ...Ladri a Polla: i vicini delle vittime mettono in fuga i ladri, si ...Incidente a Sala Consilina tra auto e scooter: tre feriti, si indagaCatania, è il momento della svolta: contro il Cerignola per tornare a ...Inter vince 2-0 a Cagliari, Lautaro e Esposito in golBorghi: Il Milan ha fatto molto bene fin qui, il Napoli è la favorita ...Guida definitiva agli outfit da aeroporto alla modaDove vedere in tv Milano-Brescia, Finale Supercoppa Italiana basket ...LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: USA-Europa 3.5-9.5, Fleetwood e Rose ...Supercoppa, il derby d’Italia con Milano stavolta è biancorosso: ...Chivu post Cagliari Inter: «Contenti di averla sbloccata subito. Su ...Il Paradiso delle Signore, anticipazioni al 3 ottobre: gli Amato ...I numeri del futuro, il coraggio da cambiare: l'editoriale del ...Confindustria, l'appello di Orsini: «La Zes non va interrotta ha ...Turismo, l?Italia accelera e batte anche la Spagna con il traino ...Ipe, la scuola che forma i manager: «Ormai il 62% resta in Campania»Antonio Tajani a Telese: «Fieri di stare nel Ppe difendiamo l?Europa ...Leone XIV, il Dicastero dei vescovi ad un giurista napoletano: ...Milan-Napoli, emergenza infortuni per Conte: in difesa tocca a ...Teatro San Carlo, il sindaco Gaetano Manfredi: «Guardiamo al futuro»Stadio Maradona, si accelera per l?ok al commissario: sul tavolo due ...Genova, la carica dei 25mila per la Flotilla: manifestanti bloccano ...Dedicato a Enzo Osella, un mago dei motori da corsaAmore e perdita in love’s labor lost: un’analisi emozionanteClevatess stagione 2 confermata ufficialmenteAlien, l’attore parla del xenomorfo di noah hawleyI campioni europei tornano in cima alla ligue 1 dopo una comoda ...Chivu: "Pio stupisce anche me. Il Cagliari ci ha sorpreso, ma abbiamo ...Il Psg riparte: 2-0 all'Auxerre nella serata di Dembélé. Ma Vitinha e ...Raimondo Todaro a Verissimo: ‘Rimossi due tumori’, i motivi della ...Pisacane a Sky Sport: «Belotti? Prima la sua salute. L’Inter ...Chivu a Dazn: «Questo gruppo merita di essere difeso, io fantasmi non ...Modulo Juventus, i bianconeri possono davvero cambiare sistema ...Droni russi, Zelensky avvisa l'Italia: «Forse è la prossima». Ancora ...Chivu predica calma su Pio Esposito e ammette: “Mi mettono in ...Lupi straripanti all’esordio, Quarisa domina e trascina la ScandoneTensione ad Avellino, giovane chiede aiuto: “Mi vogliono uccidere”“Disarmiamo Avellino”: la marcia che chiede una città nuovaBastoni difende l’Inter dalle critiche: “Ad ogni passo ...“Verrà l’estate”, è uscito l’Ep di Morgan e PanellaPattinaggio artistico: Matteo Rizzo e Daniel Grassl sul podio al ...Cagliari punito nel suo momento migliore: Inter a quota 9Genova, la carica dei 25mila per la Flotilla: manifestanti bloccano ...L'Inter non sbaglia a Cagliari, 2-0 con Lautaro e Pio EspositoKeira Knightley svela l’assenza di conversazioni per il ritorno in ...La casa delle bambole di Gabby – Il Film, recensione: dalla serie tv ...Lautaro a Dazn: «Pio Esposito? Lasciamolo libero di crescere, è un ...Chivu a Sky Sport: «Contenti per la vittoria, ma andiamo piano con ...Brambilla lucido: «Regalato il primo tempo alla Sambenedettese, bravi ...Tra i fan degli Enhypen per rubare dalle borse, tre donne arrestate ...Quando escono exit poll, proiezioni e risultati ufficiali delle ...Colpo di scena Meret, riguarda il futuro: cambia tutto!LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: USA-Europa 3.5-8.5, tre fourball ...LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 86-93 dTs, Supercoppa Italiana ...Rugby, Benetton sconfitta in trasferta senza bonus difensivo dal ...Genova, decine di migliaia di persone al corteo pro GazaVerissimo, Giulia Stabile: "Il mio corpo preso di mira"

Leggi le notizie dell'Ultima Ora

La notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: USA Europa 3.5 10.5, ultimi due match pari nei fourball

LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: USA Europa 3.5 10.5, ultimi due match pari nei fourball

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00.18 Niente par per Straka, Rahm va invece proprio per s... ► oasport.it

Inter vince 2 0 a Cagliari, Lautaro e Esposito in gol

Inter vince 2 0 a Cagliari, Lautaro e Esposito in gol

Secondo successo per i nerazzurri di Chivu, i sardi perdono Belotti per infortunio CAGLIARI - L'In... ► ilgiornaleditalia.it

La legge di Rosa Chemical a Ballando con le Stelle: “Amo stare in situazioni in cui non c’entro un ca**o”

La legge di Rosa Chemical a Ballando con le Stelle: “Amo stare in situazioni in cui non c’entro un ca**o”

Rosa Chemical è l'alieno di questa edizione di Ballando con le Stelle e sorprende la giuria con la ... ► fanpage.it

Genova, la carica dei 25mila per la Flotilla: manifestanti bloccano il carico della nave Zim | Il racconto in diretta | Foto | Video

Genova, la carica dei 25mila per la Flotilla: manifestanti bloccano il carico della nave Zim | Il racconto in diretta | Foto | Video

Grande adesione anche alla Cattedrale di San Lorenzo per la veglia solenne organizzata dalla Comuni... ► ilsecoloxix.it

Genova, decine di migliaia di persone al corteo pro Gaza

Genova, decine di migliaia di persone al corteo pro Gaza

(Adnkronos) – Decine di migliaia di persone hanno partecipato questa sera alla fiaccolata pro Gaza a... ► periodicodaily.com

Marche al voto per scegliere presidente e consiglieri regionali: affluenze, exit poll e spoglio LA DIRETTA

Marche al voto per scegliere presidente e consiglieri regionali: affluenze, exit poll e spoglio LA DIRETTA

ANCONA - Si svolgeranno domenica 28 e lunedì 29 settembre le votazioni per l'elezione del presiden... ► anconatoday.it

Grano, Coldiretti manifesta a Bari per difendere la produzione italiana [FOTO]

Grano, Coldiretti manifesta a Bari per difendere la produzione italiana [FOTO]

BARI – Migliaia di agricoltori soci di Coldiretti sono giunti a Bari per denunciare le importazioni... ► lopinionista.it

Chivu a Sky Sport: «Contenti per la vittoria, ma andiamo piano con Pio Esposito»

Chivu a Sky Sport: «Contenti per la vittoria, ma andiamo piano con Pio Esposito»

di RedazioneChivu a Sky Sport, le parole del tecnico dell’Inter dopo il successo di Cagliari: analis... ► internews24.com

Clevatess stagione 2 confermata ufficialmente

Clevatess stagione 2 confermata ufficialmente

analisi delle serie dark anime: un focus su Berserk e Clevatess Il panorama dell’animazione giappon... ► jumptheshark.it

Estrazioni MillionDay e MillionDay Extra 28 Settembre 2025: I Numeri Vincenti di oggi

Estrazioni MillionDay e MillionDay Extra 28 Settembre 2025: I Numeri Vincenti di oggi

Appuntamento imperdibile con le estrazioni del MillionDay oggi, 28 settembre 2025, segui con noi in... ► atomheartmagazine.co

“Disarmiamo Avellino”: la marcia che chiede una città nuova

“Disarmiamo Avellino”: la marcia che chiede una città nuova

Ad Avellino, ieri, si sono visti in strada cittadini e cittadine. Non era festa patronale né comiz... ► avellinotoday.it

Law & order: svu esclude un personaggio in una riunione emozionante

Law & order: svu esclude un personaggio in una riunione emozionante

il ritorno di personaggi storici in law & order: svu stagione 27 La serie televisiva Law & ... ► jumptheshark.it

Chivu: "Pio stupisce anche me. Il Cagliari ci ha sorpreso, ma abbiamo preso due pali..."

Chivu: "Pio stupisce anche me. Il Cagliari ci ha sorpreso, ma abbiamo preso due pali..."

Il tecnico nerazzurro: "Esposito gioca per la squadra e non ha paura di nulla, sono contento che si ... ► gazzetta.it

Supercoppa, il derby d’Italia con Milano stavolta è biancorosso: Virtus ko

Supercoppa, il derby d’Italia con Milano stavolta è biancorosso: Virtus ko

Milano, 27 settembre 2025 - Primo derby d’Italia a Milano. Non bastano i tempi regolamentari a d... ► sport.quotidiano.net

Simone Stepich muore a 27 anni in fuga dai carabinieri: al volante dell

Simone Stepich muore a 27 anni in fuga dai carabinieri: al volante dell'auto il cugino senza patente. Lascia due bambini

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Fugge dai carabinieri senza patente evadendo l?obbligo di firma, ma ... ► ilgazzettino.it

Chivu post Cagliari Inter: «Contenti di averla sbloccata subito. Su Esposito…»

Chivu post Cagliari Inter: «Contenti di averla sbloccata subito. Su Esposito…»

Le dichiarazioni di Chivu dopo quella che è stata la partita di Serie A Cagliari Inter Ai microfoni... ► calcionews24.com

Stadio Maradona, si accelera per l?ok al commissario: sul tavolo due proposte

Stadio Maradona, si accelera per l?ok al commissario: sul tavolo due proposte

Due buone notizie per il sindaco Gaetano Manfredi sul fronte del restyling del Maradona in vista di ... ► ilmattino.it

Pallavolo, gran finale azzurro

Pallavolo, gran finale azzurro

L’Italia di pallavolo maschile giocherà la finale del Campionato Mondiale che si sta disputando a P... ► ilmanifesto.it

Inter, Bastoni accende la sfida Scudetto: il suo messaggio al Napoli

Inter, Bastoni accende la sfida Scudetto: il suo messaggio al Napoli

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in seguito alla vitt... ► spazionapoli.it

LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: USA Europa 3.5 9.5, Fleetwood e Rose allungano ancora per l’Europa!

LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: USA Europa 3.5 9.5, Fleetwood e Rose allungano ancora per l’Europa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.30 Rose c’è! USA-Europa 3,5-9,5: Fleetwood/Rose batton... ► oasport.it

MotoGP oggi, orari TV del GP Giappone su TV8 e Sky: dove vederla in diretta e streaming, Bagnaia in pole

MotoGP oggi, orari TV del GP Giappone su TV8 e Sky: dove vederla in diretta e streaming, Bagnaia in pole

Oggi la MotoGP in pista sul circuito di Motegi per la gara del GP del Giappone: partenza in program... ► fanpage.it

Valle d’Aosta, gli autonomisti indeboliti ma danno sempre le carte

Valle d’Aosta, gli autonomisti indeboliti ma danno sempre le carte

Oggi si vota anche in Valle d’Aosta. La più piccola regione d’Italia con il suo statuto speciale e ... ► ilmanifesto.it

La fine di ultimate spider man rovinerà marvel per sempre

La fine di ultimate spider man rovinerà marvel per sempre

Il panorama dei fumetti di supereroi si presenta oggi caratterizzato da continui cambiamenti e inno... ► jumptheshark.it

Bastoni difende l’Inter dalle critiche: “Ad ogni passo falso la gente è pronta ad attaccarci”

Bastoni difende l’Inter dalle critiche: “Ad ogni passo falso la gente è pronta ad attaccarci”

Bastoni crede fortemente nell'Inter in questa stagione: "Noi ci esponiamo perché abbiamo grande fid... ► fanpage.it

Dove vedere la finale del mondiale maschile di pallavolo fra Italia e Bulgaria e perché non dovete perderla

Dove vedere la finale del mondiale maschile di pallavolo fra Italia e Bulgaria e perché non dovete perderla

La squadra di De Giorgi ha battuto i campioni d'Europa della Polonia in semifinale per tre set a zer... ► vanityfair.it

Ballando con le Stelle 2025, prima puntata: D’Urso “erotica e milfona” per Mariotto

Ballando con le Stelle 2025, prima puntata: D’Urso “erotica e milfona” per Mariotto

La gara Aprono le danze Nancy Brilli e Carlo Aloia al passo di charleston. Ivan evidenzia “tanta... ► davidemaggio.it

Ballando con le stelle, Barbara d’Urso: panico in diretta, poi travolge lo studio

Ballando con le stelle, Barbara d’Urso: panico in diretta, poi travolge lo studio

Nella prima puntata di Ballando con le Stelle 2025, Barbara d’Urso con Pasquale La Rocca. Chi l’avr... ► latuafonte.com

Auto fugge dai carabinieri e si schianta: morto il passeggero. Grave il conducente residente a Lucca

Auto fugge dai carabinieri e si schianta: morto il passeggero. Grave il conducente residente a Lucca

Lucca, 27 settembre 2025 – Un 27enne è morto e un 37enne è rimasto ferito gravemente in un incident... ► lanazione.it

I numeri del futuro, il coraggio da cambiare: l

I numeri del futuro, il coraggio da cambiare: l'editoriale del direttore Roberto Napoletano

Sono andato ieri in un sabato mattina assolato a via Pontano 36 nei locali della Fondazione Ipe, pol... ► ilmattino.it

Supercoppa LBA, beffa Virtus: l

Supercoppa LBA, beffa Virtus: l'Olimpia Milano recupera sulla sirena e vince all'overtime

Finisce male, finisce in beffa il primo appuntamento ufficiale della stagione 2025-2026 della Virt... ► bolognatoday.it

Vittorio Sgarbi, la figlia Evelina: "Mi deve 33mila euro"

Vittorio Sgarbi, la figlia Evelina: "Mi deve 33mila euro"

"Quello che dice mio padre è tutto falso. Probabilmente è mal informato e/o mal consigliato": la fi... ► liberoquotidiano.it

Dove vedere in tv Milano Brescia, Finale Supercoppa Italiana basket 2025: orario, programma, streaming

Dove vedere in tv Milano Brescia, Finale Supercoppa Italiana basket 2025: orario, programma, streaming

Saranno Olimpia Milano e Germani Brescia le protagoniste della Finale di Supercoppa Italiana, primo... ► oasport.it

Da co conduttore a ballerino, Paolo Belli debutta a Ballando con le stelle

Da co conduttore a ballerino, Paolo Belli debutta a Ballando con le stelle

Roma, 26 set. (askanews) - Da co-conduttore a ballerino: Paolo Belli debutta nella ventesima edizion... ► quotidiano.net

Pattinaggio artistico: Matteo Rizzo e Daniel Grassl sul podio al Nepela Memorial

Pattinaggio artistico: Matteo Rizzo e Daniel Grassl sul podio al Nepela Memorial

Si conclude con altri due piazzamenti sul podio l’avventura della spedizione azzurra impegnata al N... ► oasport.it

Lo spazzolino Philips sonico crolla di prezzo: 34% su Amazon

Lo spazzolino Philips sonico crolla di prezzo: 34% su Amazon

La salute del cavo orale inizia con una pulizia profonta di denti e gengive, con un ottimo spazzo... ► lanazione.it

Turismo, l?Italia accelera e batte anche la Spagna con il traino degli stranieri

Turismo, l?Italia accelera e batte anche la Spagna con il traino degli stranieri

L?Eurostat ha appena diffuso i dati sulle presenze turistiche nei Paesi europei nei primi sei mesi d... ► ilmattino.it

Chivu entusiasta della sua Inter: «Contenti per la vittoria, ma dobbiamo capire una cosa in vista delle prossime»

Chivu entusiasta della sua Inter: «Contenti per la vittoria, ma dobbiamo capire una cosa in vista delle prossime»

di Redazione JuventusNews24Chivu a Sky Sport dopo il 2-0 della sua Inter a Cagliari: soddisfatto per... ► juventusnews24.com

L

L'Inter non sbaglia a Cagliari, 2 0 con Lautaro e Pio Esposito

AGI - L'Inter non sbaglia e vince 2-0 alla 'Unipol Domus' di Cagliari, nel match valido per la quin... ► agi.it

Tom holland si sente meglio dopo l’infortunio durante spider man 4

Tom holland si sente meglio dopo l’infortunio durante spider man 4

aggiornamento sulle condizioni di tom holland dopo l’infortunio sul set Tom Holland ha fornito un a... ► jumptheshark.it

Colpo di scena Meret, riguarda il futuro: cambia tutto!

Colpo di scena Meret, riguarda il futuro: cambia tutto!

Alex Meret e le voci sul futuro che, spesso, tornano sempre ricorrenti: in queste ore, spunta un ve... ► spazionapoli.it

Al via nelle Marche la partita d’autunno con vista sul 2027

Al via nelle Marche la partita d’autunno con vista sul 2027

Per Giorgia Meloni una sconfitta nelle Marche, dove si vota oggi e domani, sarebbe un duro colpo, q... ► ilmanifesto.it

La baracca di legno come tipo edilizio del nazismo: una ricerca comparata

La baracca di legno come tipo edilizio del nazismo: una ricerca comparata

E’ frutto di una «sfida» il saggio condiviso sull’urbanistica nazista Urban Planning in Nazi German... ► ilmanifesto.it

Zelensky: "I prossimi droni russi potrebbero essere sull

Zelensky: "I prossimi droni russi potrebbero essere sull'Italia", Tajani: "Non siamo un obiettivo militare" | Nato: "Non cerchiamo lo scontro, ma pronti a difenderci"

Il ministro degli Esteri russo Lavrov nel suo discorso all'Onu: "Qualsiasi aggressione contro il mio... ► tgcom24.mediaset.it

Droni russi, Zelensky avvisa l

Droni russi, Zelensky avvisa l'Italia: «Forse è la prossima». Ancora avvistamenti sospetti?Tajani: «Non siamo un obiettivo militare»

Avvistamenti in Danimarca, Germania, Norvegia e Lituania. Lavrov: noi non c'entriamo, ma guai a c... ► corriere.it

Juve Atalanta, Oppini avverte: «Spiace perchè partite così vanno portate a casa per intero». Poi aggiunge questo su Adzic

Juve Atalanta, Oppini avverte: «Spiace perchè partite così vanno portate a casa per intero». Poi aggiunge questo su Adzic

di Redazione JuventusNews24Juve Atalanta, il commento del noto tifoso bianconero Oppini: grande ramm... ► juventusnews24.com

Conferenza stampa Lautaro post Cagliari Inter: «Tre punti pesanti, dà morale per la Champions. Esposito? Ecco cosa penso»

Conferenza stampa Lautaro post Cagliari Inter: «Tre punti pesanti, dà morale per la Champions. Esposito? Ecco cosa penso»

di RedazioneConferenza stampa Lautaro post Cagliari Inter, le parole del capitano dei nerazzurri dop... ► internews24.com

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni al 3 ottobre: gli Amato decidono di trasferirsi a Sanremo

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni al 3 ottobre: gli Amato decidono di trasferirsi a Sanremo

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 29 settembre al 3 ottobre. Gli Amato decidono di trasfe... ► 2anews.it

Mkhitaryan a Sky Sport: «Inter competitiva su più fronti, io mi curo da anni per restare al top»

Mkhitaryan a Sky Sport: «Inter competitiva su più fronti, io mi curo da anni per restare al top»

di RedazioneMkhitaryan a Sky Sport, le parole del centrocampista armeno dopo la vittoria dell’Inter ... ► internews24.com

LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: USA Europa 4.5 11.5, vincono anche Hatton e Fitzpatrick!

LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: USA Europa 4.5 11.5, vincono anche Hatton e Fitzpatrick!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00.31 A questo punto all’Europa mancano due punti e mezzo... ► oasport.it

Delitto di Garlasco, le accuse all’ex procuratore Venditti e la difesa dei Sempio: mai corrotto il pm. I soldi? Servivano per spese legali

Delitto di Garlasco, le accuse all’ex procuratore Venditti e la difesa dei Sempio: mai corrotto il pm. I soldi? Servivano per spese legali

Garlasco (Pavia), 28 settembre 2025 –  Accuse “smontate”, punto per punto. Ma non tutte. Dopo il cl... ► ilgiorno.it

Le migliori citazioni di film nella carriera di jason statham

Le migliori citazioni di film nella carriera di jason statham

Il panorama cinematografico degli action movie è arricchito da interpreti che, grazie alla loro ver... ► jumptheshark.it

Borghi: Il Milan ha fatto molto bene fin qui, il Napoli è la favorita per…”

Borghi: Il Milan ha fatto molto bene fin qui, il Napoli è la favorita per…”

Il giornalista Stefano Borghi, ai microfoni di SkySport ha parlato di Milan-Napoli, in programma dom... ► pianetamilan.it

Olimpia Milano: il primo passo è vincente

Olimpia Milano: il primo passo è vincente

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-OLIDATA BOLOGNA 93-86 dts  20-22; 42-45; 59-64; 83-83 MILANO: Mannion ... ► sport.quotidiano.net

Il Marco Cavallo arriva al Cpr di Ponte Galeria

Il Marco Cavallo arriva al Cpr di Ponte Galeria

Un cavallo azzurro di cartapesta torna a farsi simbolo di libertà e diritti, questa volta davanti a... ► ilmanifesto.it

Snapback, contro l’Iran tornano le sanzioni sospese dieci anni fa

Snapback, contro l’Iran tornano le sanzioni sospese dieci anni fa

Gran Bretagna, Francia e Germania (E3) mettono di fatto la parola fine al Piano d’azione congiunto ... ► ilmanifesto.it

Alien, l’attore parla del xenomorfo di noah hawley

Alien, l’attore parla del xenomorfo di noah hawley

alien: earth, una nuova frontiera nel franchise Il recente debut di Alien: Earth rappresenta un cap... ► jumptheshark.it

Reazione a Catena 27 settembre 2025: i Cima di Rapa

Reazione a Catena 27 settembre 2025: i Cima di Rapa

Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 27 settembre 2025. Il gioco di Rai1, an... ► ascoltitv.it

Il multiverso a Tu si que vales, Maria De Filippi e Vessicchio imitano Orietta Berti e Fedez: l’esibizione è virale

Il multiverso a Tu si que vales, Maria De Filippi e Vessicchio imitano Orietta Berti e Fedez: l’esibizione è virale

L'esibizione di Maria De Filippi e Peppe Vessicchio a Tu si que vales è stata memorabile: i giudici... ► fanpage.it

Intervista esclusiva a Thanasoulas, politico greco espulso dalla Moldavia per le sue opinioni. Un Paese candidato che maltratta il rappresentante di un Paese membro: un brutto precedente per i filo UE della Sandu in vista delle elezioni

Intervista esclusiva a Thanasoulas, politico greco espulso dalla Moldavia per le sue opinioni. Un Paese candidato che maltratta il rappresentante di un Paese membro: un brutto precedente per i filo UE della Sandu in vista delle elezioni

Delle elezioni in Moldavia del 28 settembre il mainstream parla soprattutto come di una storica sc... ► api.follow.it

Delitto di Garlasco, le accuse al procuratore Mario Venditti e la difesa dei Sempio: mai corrotto il pm. I soldi? Servivano per spese legali

Delitto di Garlasco, le accuse al procuratore Mario Venditti e la difesa dei Sempio: mai corrotto il pm. I soldi? Servivano per spese legali

Garlasco (Pavia), 28 settembre 2025 –  Accuse “smontate”, punto per punto. Ma non tutte. Dopo il cl... ► ilgiorno.it

Mkhitaryan a Dazn: «Non ci aspettavamo il Cagliari con la difesa a 5, il gol mi manca e mi spiace non esserci riuscito oggi». Poi fa una gaffe su Inzaghi

Mkhitaryan a Dazn: «Non ci aspettavamo il Cagliari con la difesa a 5, il gol mi manca e mi spiace non esserci riuscito oggi». Poi fa una gaffe su Inzaghi

di RedazioneIl centrocampista dell’Inter, Henrikh Mkhitaryan, ha voluto dire la sua dopo la vittoria... ► internews24.com

Pisacane a Sky Sport: «Belotti? Prima la sua salute. L’Inter meritava, ma il Cagliari ha dato tutto»

Pisacane a Sky Sport: «Belotti? Prima la sua salute. L’Inter meritava, ma il Cagliari ha dato tutto»

di RedazionePisacane a Sky Sport, le parole dell’allenatore del Cagliari dopo la sconfitta contro l’... ► internews24.com