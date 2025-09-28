Premio Estense a Mian Nella Russia profonda il malessere dell’Europa

L’aquila d’oro vola sulle rive del Volga. È il libro di Marzio G. Mian, Volga Blues. Viaggio nel cuore della Russia (Granma Feltrinelli), uno spaccato nella Russia profonda che trova nella dimensione del fiume uno dei suoi elementi più identitari, ad aggiudicarsi la 61ª edizione del Premio Estense. Una rassegna – quella promossa da Confindustria Emilia, sostenuta da tantissime realtà produttive del territorio e dal partener Azimut – che si conferma come "un’occasione di impego civile in cui il giornalismo fornisce un fascio di luce in questi tempi foschi" per usare le parole del presidente della Fondazione Premio Estense Gian Luigi Zaina (che cede il testimone ora ad Andrea Pizzardi) e della vicepresidente confindustriale, Sonia Bonfiglioli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

