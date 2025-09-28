Sterminatrice di uomini violenti, salvatrice di donne. La Società dei Lettori ospita Antonella Ossorio martedì 30 settembre alle 18 a Villa Rossi, a Gattaiola: il suo “ La fame del suo cuore ”, edito da Neri Pozza, è stato infatti selezionato per il Premio dei Lettori Lucca-Roma 2026. L’incontro con l’autrice del romanzo dedicato alla vera storia di Alexe Popova, sterminatrice di uomini che fu anche salvatrice di donne, simbolo in carne e sangue della ribellione a un mondo spietatamente maschile, sarà guidato dal filosofo e scrittore Marco Giuseppe Ciaurro, presidente dell’associazione. il libro sarà in vendita a Villa Rossi grazie alla collaborazione con la libreria indipendente di Capannori “La storia infinita”, ma è presente anche alla Libreria Feltrinelli di Lucca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Premio dei Lettori. Ossorio presenta il nuovo romanzo