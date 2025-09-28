Premiazione delle stelle delle Fiamme Oro nel giorno del santo patrono

Domani lunedì 29 settembre, alle 11, nel giardino antistante la chiesa del XII secolo di San Michele a Pozzoveggiani, si terrà la cerimonia di celebrazione dell’annuale ricorrenza del santo patrono della Polizia di Stato, San Michele Arcangelo. La Santa Messa sarà officiata da sua eccellenza il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

