Pregnana Milanese, 28 settembre 2025 – Arriva da Pregnana Milanese una bella storia di coraggio che ha come protagonista Cristian Caporale, un ragazzino di 12 anni. L'altro pomeriggio il giovanissimo studente stava rientrando a casa. percorrendo a piedi la via Varese quando ha sentito un uomo che chiedeva aiuto, dicendo di avere dei dolori al petto. Cristian si è avvicinato e senza pensarci due volte ha chiamato il 118. Guidato in viva voce dagli operatori sanitari al telefono, prima ha spostato la lingua alla vittima del malore per evitargli il soffocamento, poi ha iniziato a praticargli il massaggio cardiaco e ha atteso che arrivassero i soccorsi insieme ad altri passanti che nel frattempo lo hanno aiutato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pregnana Milanese: dodicenne salva anziano colto da un infarto in strada