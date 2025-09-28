Preghiera della sera 28 Settembre 2025 | Concedimi la sapienza

“Concedimi la sapienza”. Con la preghiera della sera di oggi chiediamo alla Santissima Trinità di concederci questa grazia. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 28 Settembre 2025: “Concedimi la sapienza”

In questa notizia si parla di: preghiera - sera

Preghiera della sera del 6 Luglio 2025: “Rinnovami Signore”

Preghiera della sera del 7 Luglio 2025: “Ti rendo grazie, Signore”

Preghiera della sera del 8 Luglio 2025: “Ravviva il mio cuore”

Migliaia di persone hanno accolto l’invito di Padre Marco Tasca e si sono ritrovate questa sera in Cattedrale in preghiera per la pace e per la fine di tutte le guerre. ?”Ascolta la preghiera per le terre in conflitto, per tutti coloro che soffrono a causa delle gu - facebook.com Vai su Facebook

Ieri sera, a Cosenza, la marcia e la veglia di preghiera per Gaza organizzate dalla diocesi. Leggi l'articolo completo: - X Vai su X

Preghiera del mattino del 28 Settembre 2025: “Disperdi le tenebre” - La domenica è il giorno della devozione alla Santissima Trinità. Si legge su lalucedimaria.it

Giornata migrante e rifugiato: Udine, il 28 settembre festa e preghiera con le famiglie migranti - In prossimità della 111ª Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che la Chiesa celebrerà il 5 ottobre, l’arcidiocesi di Udine propone per domenica 28 settembre la Festa diocesana dei migranti ... Secondo agensir.it